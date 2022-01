La FMSQ plaide pour qu’on « gère la maladie différemment »

Il faut changer nos façons de gérer la pandémie et réduire l’isolement des travailleurs de la santé, sous peine d’être condamnés à voir les hôpitaux surchargés et le délestage augmenter encore plus alors qu’on est déjà « en train de couper dans le muscle », plaide le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), le Dr Vincent Oliva. Avec le variant Omicron, « plus contagieux mais moins virulent », la COVID-19 « n’est plus la même maladie » que pendant la première vague, ajoute le médecin en entrevue avec La Presse.