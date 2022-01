(Québec) Le gouvernement Legault serre à nouveau la vis aux Québécois non vaccinés et annonce qu’ils devront payer une « contribution santé », dont le montant sera « significatif ». Le premier ministre a aussi exprimé des remerciements bien sentis à l’égard du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, qui a remis sa démission lundi.

Les Québécois non vaccinés (dont le statut vaccinal n’est pas lié à une condition de santé) devront bientôt payer une « contribution santé » pour « le fardeau » qu’ils mettent sur le réseau de la santé, a annoncé mardi le premier ministre, François Legault. « Je comprends et je sens cette grogne des Québécois à l’égard de cette minorité [de non-vaccinés] qui vient, toute proportion gardée, engorger nos hôpitaux », a-t-il dit.

« Je comprends aussi que c’est très choquant parce que ça met un fardeau vraiment très important sur notre réseau de la santé », a poursuivi le premier ministre lors d’une conférence de presse à Montréal. Le montant de cette contribution et les modalités liées au versement ne sont pas encore fixés. Reste que ce montant sera « significatif », a prévenu M. Legault. « Pour moi, 50 $ ou 100 $ ce n’est pas significatif », a-t-il ajouté.

Des discussions ont lieu avec le ministre des Finances, Eric Girard, pour déployer cette nouvelle mesure, a indiqué M. Legault. L’aspect légal est aussi examiné. Le gouvernement Legault explique que les non-vaccinés « auront une facture à payer » parce que leur choix entraîne des « conséquences » dans le réseau public. « Ce n’est pas à l’ensemble des Québécois de payer pour ça », a-t-il lancé.

Selon le gouvernement, environ 10 % de la population n’est toujours pas vaccinée alors que les non-vaccinés représentent « plus de 50 % » des hospitalisations au Québec. Les autorités québécoises ont annoncé la semaine dernière que le passeport vaccinal sera notamment élargi à la SAQ et SQDC.

François Legault a confirmé que c’est le président-directeur général de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), Luc Boileau, qui succèdera au directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, qui a annoncé sa démission lundi. M. Boileau, qui assumera l’intérim, était aux côtés du premier ministre et du ministre de la Santé, Christian Dubé, mardi.

Le Dr Arruda « a donné tout ce qu’il pouvait »

« Je veux commencer par remercier le Dr Arruda », a d’abord mentionné M. Legault, avec émotions. « Il a donné tout ce qu’il pouvait depuis 22 mois […] J’ai passé beaucoup de temps avec lui, je lui ai parlé seul à seul au téléphone [lundi], on s’est rappelé les premiers mois qui évidemment étaient très stressants, mais on a réussi à passer au travers et prendre les décisions qui étaient selon nous, les meilleures […] Ça rapproche ».

Sans préciser son rôle, M. Legault a indiqué que le Dr Arruda demeurera au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il s’accorde pour l’heure quelques semaines de repos.

Alors que plusieurs analystes et chroniqueurs réclamaient le départ du Dr Arruda, le premier ministre - qui lui avait réitéré sa pleine confiance le 30 décembre - a admis mardi que d’apporter un nouveau visage à la tête de la Santé publique après 22 mois de pandémie comporte certains « avantages ». Il rejette l’idée que le Dr Arruda serve en quelque sorte de bouc émissaire pour les erreurs liées à la gestion de la pandémie.

Le Dr Luc Boileau était auparavant PDG de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), de 2008 à 2015, avant de prendre la direction de l’INESSS. Il a aussi été le patron de l’Agence régionale de la santé de la Montérégie (2002-2008). Le principal intéressé a usé de prudence lorsqu’il a été appelé à expliquer ses positions sur le port du masque N95 ou la vaccination obligatoire.

« Je n’ai pas eu l’opportunité de faire le point complet sur la situation actuelle », a-t-il indiqué, alors qu’il a été nommé officiellement mardi matin. Il doit cependant trancher d’ici les prochaines heures sur le retour en présence ou non des élèves le 18 janvier. « Je veux continuer de viser lundi prochain [pour la rentrée] », a fait valoir de son côté le premier ministre.

Le Dr Horacio Arruda a présenté sa lettre de démission au premier ministre, lundi. Il quitte ses fonctions après 22 mois de pandémie alors que le Québec essuie de nombreuses critiques sur la gestion de la cinquième vague. Dans sa lettre, il écrit que « les propos récents tenus sur la crédibilité de nos avis et sur notre rigueur scientifique causent sans doute une certaine érosion de l’adhésion de la population ».

« Dans un tel contexte, j’estime approprié de vous offrir la possibilité de me remplacer avant l’échéance de mon mandat, du moins à titre de DNSP », poursuit le Dr Arruda dans sa missive.

