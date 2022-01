Le bilan COVID-19 du Québec continue de s’alourdir. La province rapporte 26 nouveaux décès et une hausse de 118 du nombre de personnes hospitalisées.

Pierre-André Normandin La Presse

Les 26 nouveaux décès portent à 29 la moyenne quotidienne. Le bilan humain s’est ainsi alourdi de 148 % depuis une semaine.

La moyenne d’âge des personnes ayant succombé à la COVID-19 depuis une semaine est de 82 ans. Pour les décès dont l’information est disponible, plus des trois quarts surviennent chez les personnes qui vivaient à domicile au moment d’être infectées, soit 18 en moyenne par jour. Dans les CHSLD, le Québec déplore la mort de trois personnes par jour et deux dans les résidences pour personnes âgées.

On recense présentement 2554 personnes hospitalisées avec la COVID-19, soit 118 de plus que la veille. La tendance est ainsi en hausse de 83 % sur une semaine.

Bien que le nombre d’hospitalisations demeure en forte hausse, la tendance haussière montre de légers signes de ralentissement depuis une semaine.

Aux soins intensifs, on compte présentement 248 patients, soit neuf de moins que la veille. Reste que là aussi, la tendance est en hausse de 37 % sur une semaine.

Le Québec rapporte par ailleurs 10 573 nouveaux cas de COVID-19. La tendance est ainsi en baisse de 6 % depuis une semaine. Les limites imposées au dépistage rendent toutefois ces données moins fiables et ne permettent pas de conclure que la province a atteint le sommet de cette cinquième vague.

De plus, depuis deux semaines, plus du quart des tests de dépistage à la COVID-19 s’avèrent positifs. C’est nettement plus élevé que le taux de 5 % recommandé par l’Organisation mondiale de la santé. Cette dernière estime en effet qu’au-delà de ce seuil, le portrait des cas est imprécis, signalant qu’une importante partie des cas échappent au dépistage.

Vaccination accélérée pour les troisièmes doses

La campagne de vaccination continue de prendre de la vitesse. Depuis une semaine, le Québec administre en moyenne 87 000 doses par jour, principalement de rappel.

Le taux de vaccination pour la troisième dose atteint désormais 22,9 %. Rappelons que 85,2 % des Québécois ont reçu au moins une dose et 78 % en ont deux.

La décision du gouvernement d’imposer le passeport vaccinal pour avoir accès à la SAQ et la SQDC semble avoir fait légèrement augmenter le nombre de premières doses chez les adultes. Plus d’un an après le début de la campagne de vaccination massive, ils sont ainsi en moyenne par jour 1400 Québécois de 18 ans et plus à venir recevoir leur vaccin. C’est légèrement plus que ce qu’on observait avant les vacances des Fêtes.

La vaccination chez les enfants progresse toujours au ralenti. À ce jour, 58,1 % des 5 à 11 ans ont reçu au moins une dose et 2,5 % des jeunes attendent un rendez-vous pour être vaccinés.