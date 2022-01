COVID-19

« Le virus n’a pas gagné »

La cinquième vague de COVID-19 submerge le Québec. Les hospitalisations atteignent des sommets, les décès montent en flèche, les laboratoires de dépistage ne répondent plus à la demande, et le personnel de la santé est à bout de souffle. Le virus aurait-il eu raison de tous les efforts mis de l’avant pour le contenir depuis bientôt deux ans ? Non, répondent les experts, pour qui tout n’est pas noir. Loin de là.