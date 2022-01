Près de 2600 hospitalisations et 31 décès

(Montréal) Ce sont 2594 personnes qui sont hospitalisées avec la COVID-19 en Ontario, dont 385 aux soins intensifs, a rapporté la province samedi peu après avoir annoncé qu’elle accélérerait la vaccination des enseignants.

La Presse Canadienne

Cela représente une augmentation par rapport au décompte de vendredi, qui était de 2472 patients hospitalisés, dont 338 dans des unités de soins intensifs.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a affirmé que, des patients se trouvant aux soins intensifs, 248 ne sont pas complètement vaccinés ou ont un statut vaccinal inconnu, et seulement une minorité, soit 137 d’entre eux, sont adéquatement vaccinés.

La province a aussi déploré 31 nouveaux décès liés au virus.

Les données provinciales montrent que 81,8 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19, et que 87,6 % ont reçu au moins une dose.

Vaccination spéciale pour les enseignants

L’Ontario a également annoncé samedi qu’elle ouvrira dix nouvelles cliniques de vaccination contre la COVID-19 dans les régions du Grand Toronto et de Hamilton pour accélérer la distribution des doses de rappel pour les travailleurs de l’éducation et de la garde d’enfants.

Ces centres proposeront des « plages horaires dédiées » aux rendez-vous de doses de rappel pour le personnel des écoles et des garderies, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Les cliniques seront situées à Toronto, à Mississauga, à Vaughan, à Pickering, à Hamilton, à Oakville et à Brampton.

Les travailleurs admissibles peuvent dès maintenant prendre rendez-vous.

Les ministères de l’Éducation et de la Santé ont affirmé qu’ils s’efforcent également de rendre plus de tests rapides disponibles pour les garderies et les écoles pour le retour en présentiel, actuellement prévu pour le 17 janvier.

L’Ontario avait initialement désigné le 5 janvier comme date de retour en classes, avant de décider que les cours seront donnés en mode virtuel pendant les deux premières semaines de l’année, en raison de la vague Omicron qui s’abat sur la province.