Le nombre de cas de COVID-19 ne cesse d’augmenter dans les CHSLD et les résidences pour aînés du Québec. Dès maintenant, seul un nombre limité de personnes proches aidantes seront admises en CHSLD, en résidences pour aînés et en ressource intermédiaire, annonce Québec mardi.

Ariane Lacoursière La Presse

En date du 2 janvier, 521 installations comptaient des résidants positifs à la COVID-19, pour un total de 2640 cas actifs. Le 29 décembre, seulement 90 installations étaient touchées, pour un total de 575 cas.

« Avec l’évolution rapide et la recrudescence des cas de COVID-19, un resserrement des mesures applicables dans les CHSLD, les RPA et les RI est apporté, et ce, dès maintenant, afin d’assurer la sécurité des personnes vulnérables », indique le ministre de la Santé Christian Dubé sur Twitter.

En CHSLD et en ressource intermédiaire, une seule personne proche aidante sera admise par jour. En résidence pour aînés, un seul proche aidant sera admis à la fois, pour un maximum de deux personnes par jour. Dans tous les milieux de vie, un maximum de quatre proches aidants différents pourra aider chaque résidant. Ceux-ci devront présenter leur passeport vaccinal.