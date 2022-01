Après une annonce d’Ottawa qui a pris plusieurs personnes par surprise, des représentants des Forces armées canadiennes ont commencé ce lundi à faire de la « reconnaissance » dans différents sites de vaccination québécois, où jusqu’à 200 d’entre eux seront déployés dans les prochains jours pour prêter main-forte au personnel.

Tristan Péloquin La Presse

Coralie Laplante La Presse

C’est le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, qui en a fait l’annonce en matinée sur Twitter : « Suite à l’approbation de la demande d’aide fédérale du Québec, le personnel des Forces armées canadiennes commencera son déploiement aujourd’hui afin de soutenir la campagne de vaccination de la province », a-t-il écrit.

Différentes personnes travaillant au ministère de la Santé et des Services sociaux contactées par La Presse ont dit avoir appris la nouvelle en la voyant la déclaration du ministre dans les médias. Le rôle que les militaires seront appelés à jouer demeure imprécis pour l’instant. Leurs tâches « pourraient comprendre l’accueil des personnes au centre, l’orientation des personnes à travers les étapes pour se faire vacciner et le nettoyage et la désinfection des surfaces et des zones », a précisé par courriel Daniel Minden, porte-parole du cabinet ministre de la Défense nationale Anita Anand.

En matinée, un petit contingent de soldats s’est notamment rendu au centre de vaccination de la Place Sports Experts, à Laval, afin de prendre connaissance des besoins du personnel. Les militaires sont rapidement repartis et devraient faire une proposition de service dans les prochains jours.

« Lorsque les reconnaissances seront complétées, nous serons en mesure de déployer le nombre approprié de militaires aux endroits ciblés par la province, a précisé M. Minden.

« Des militaires pourraient recevoir leur séance de familiarisation dès demain. Pour le moment, nous concentrons nos efforts dans la région de Montréal à la demande de la province », a-t-il ajouté.

À Laval, les soldats seront principalement affectés à des « tâches administratives », a précisé par courriel la porte-parole du CISSS de Laval, Judith Goudreau. « Ils commenceront une formation cette semaine avant d’être officiellement déployés sur le terrain. »

En tout, ce sont jusqu’à 200 militaires qui seront déployés dans des cliniques de vaccination situées dans les régions de Montréal, de Laval, de la Beauce et de l’Estrie. « Nos fonctionnaires continuent d’évaluer quelles autres ressources fédérales peuvent être utilisées pour aider la province à combattre la COVID-19 », a poursuivi Bill Blair, dans un second gazouillis.