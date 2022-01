La Santé publique de Montréal a mis sur pause lundi la directive du ministère de la Santé qui exemptait les enfants et les éducatrices à la petite enfance ayant été en contact avec une personne positive dans une garderie de s’isoler, ou de passer un test de dépistage de la COVID-19, à moins de développer des symptômes.

Coralie Laplante La Presse

« On est en discussion avec Québec sur le dossier », a confirmé Jean-Nicolas Aubé, directeur des communications au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Le 30 décembre, à la suite de l’annonce d’une nouvelle série de mesures sanitaires par Québec, les milieux de garde ont reçu de nouvelles directives concernant la gestion des cas de COVID-19 dans leurs établissements. On y indiquait que les enfants et les éducatrices ayant été en contact avec une personne positive au virus en garderie n’auraient plus à passer de test de dépistage de la COVID-19, ou à s’isoler pendant 10 jours, sauf s’ils développent des symptômes reliés à la maladie.

Rappelons que les jeunes enfants ne sont pas tenus de porter un masque dans leur milieu de garde.

Ces enfants sont toutefois considérés comme des contacts « modérés » par les autorités. Il est recommandé qu’ils évitent les contacts sociaux pendant 10 jours, particulièrement auprès des personnes vulnérables, et que leurs parents surveillent leurs symptômes.

Cette nouvelle directive avait été dénoncée par plusieurs experts, qui craignaient que les enfants deviennent des vecteurs de transmission importants, rapportait La Presse dimanche.

Avec Lila Dussault