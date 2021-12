Le délestage s’accentuera dans les hôpitaux du Québec, anticipe l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS), en vertu de nouvelles projections publiées jeudi. De 1600 à 2100 lits réguliers pourraient être occupés par des patients atteints de la COVID-19 dans les prochaines semaines.

Coralie Laplante La Presse

Actuellement, les hôpitaux de la province se situent au niveau 3 du plan de délestage, sur un maximum de 4. Les deux scénarios publiés par l’INESSS anticipent toutefois que le niveau 3 sera éventuellement « dépassé ».

Selon le premier modèle de l’INESSS, d’ici trois semaines, « l’occupation des lits réguliers pour les patients COVID pourrait atteindre environ 1600 lits », dépassant le niveau 3. En ce qui concerne les soins intensifs, près de 300 lits pourraient être occupés, ce qui s’approcherait du troisième niveau.

Le second scénario est plus sombre. D’ici trois semaines, 2100 lits réguliers et 375 lits de soins intensifs seraient occupés par des patients atteints de la COVID-19. Ces chiffres dépasseraient les seuils atteints lors des précédentes vagues de COVID-19, et iraient au-delà du troisième niveau de délestage.