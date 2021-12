En raison de la « hausse fulgurante » du nombre de cas, Québec accélère la cadence de la vaccination. Les personnes de 18 ans et plus seront admissibles à la troisième dose au cours des prochaines semaines, a annoncé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, lors d’un point de presse tenu à Montréal.

Florence Morin-Martel La Presse

À compter du 4 janvier, les personnes âgées de 55 à 59 ans pourront prendre rendez-vous pour leur troisième dose, a annoncé M. Dubé. L’ouverture des plages horaires se fera ensuite progressivement, par tranches de cinq ans, jusqu’au groupe des 18 à 24 ans le 21 janvier.

IMAGE TIRÉE DU COMPTE TWITTER DE SANTÉ QUÉBEC Séquence prévue pour la prise de rendez-vous pour la troisième dose

Dès ce mercredi, la troisième dose de vaccin sera offerte à tous les travailleurs de la santé, y compris ceux œuvrant au privé ou au sein d’organismes communautaires. Les représentants de la sécurité publique, le personnel du milieu scolaire, les inspecteurs du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et le personnel des abattoirs seront aussi admissibles à la dose de rappel.

« On va continuer d’accélérer la vaccination avec 2 à 3 millions de personnes vaccinées par mois », a indiqué Christian Dubé. À ce rythme, « l’entièreté de la population » pourrait avoir reçu sa dose de rappel au mois de mars, a-t-il soutenu. Jusqu’à maintenant, près de 1 million de troisièmes doses ont été administrées, s’est réjoui le ministre.

Depuis lundi, les personnes de 60 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour leur troisième injection. Un intervalle de trois mois entre l’administration de la deuxième et de la troisième dose est recommandé. Certaines catégories étaient déjà admissibles à la dose de rappel, comme les personnes immunosupprimées, les travailleurs de la santé et les femmes enceintes.

En raison du nombre de cas qui atteindra « peut-être 15 000 » mercredi, il n’y a plus de place pour douter de la nécessité d’une troisième dose, selon Christian Dubé. Avec le variant Omicron, elle est « une évidence », a-t-il souligné.

« Vous allez faire la maladie »

Lors du point de presse, Christian Dubé a appelé une fois de plus les personnes non vaccinées à « faire partie de la solution » en recevant leurs doses. Le ministre a rappelé que ce groupe est surreprésenté aux soins intensifs.

« Même en survivant, il y a souvent des séquelles qui peuvent être graves et durer pour le restant de vos jours », a-t-il prévenu.

« Si la tendance des derniers jours se maintient, ou bien vous allez vous faire vacciner ou bien vous allez faire la maladie, a soutenu M. Dubé. Faire la maladie, ça veut dire mettre une pression inutile sur notre réseau de santé. »

L’armée appelée en renfort

Il y a une semaine, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, a demandé au gouvernement canadien de déployer les Forces armées canadiennes, ainsi que d’autres organisations, pour « contribuer à la vaccination de masse ».

Le fédéral répondra présent aux demandes d’aide du Québec pour la vaccination contre la COVID-19, a annoncé mardi le ministre de la Protection civile, Bill Blair, sur Twitter. « Nos officiels discutent avec leurs homologues [provinciaux] pour clarifier les besoins spécifiques, et nous partagerons plus de détails bientôt », a-t-il ajouté.

Avec La Presse Canadienne

Près de 13 000 cas au Québec Le nombre de cas de COVID-19 a atteint un sommet mardi, avec 12 833 infections rapportées. Les cas recensés portent à 9133 la moyenne des cas quotidiens calculée sur sept jours, ce qui représente une hausse de 146 % sur une semaine. Quinze personnes de plus ont succombé à la COVID-19, ce qui porte à six la moyenne quotidienne. La tendance est à la hausse par rapport à la semaine dernière. Au total, 702 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, une augmentation de 62 % sur une semaine. De ce nombre, 115 se trouvent aux soins intensifs, soit 6 de plus que la veille. Le nombre de patients aux soins intensifs est en hausse de 31 %. En ce qui concerne la vaccination, 84,8 % des Québécois ont reçu une première dose de vaccin. La proportion de la population de la province qui a reçu deux injections se chiffre à 77,7 %. Coralie Laplante et Alice Girard-Bossé, La Presse