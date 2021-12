COVID-19

Des travailleurs de la santé positifs, mais asymptomatiques, au travail

Afin d’éviter de délester davantage, des travailleurs de la santé atteints de la COVID-19, mais asymptomatiques, pourront travailler « sous certaines conditions », a annoncé mardi Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux. Québec accélère la cadence de la vaccination, en rendant éligibles à la troisième dose les gens âgés de 18 ans et plus à compter du 4 janvier.