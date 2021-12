La hausse fulgurante du nombre de cas et d’hospitalisations se poursuit. À 16 h lundi, Québec recensait 12 800 nouvelles infections, a appris La Presse. Le nombre de nouvelles hospitalisations avait pour sa part franchi le cap des 200. Ces nouvelles données seront annoncées mardi. Québec fera le point à 13 h.

Alice Girard-Bossé La Presse

Florence Morin-Martel La Presse

« Le nombre de cas et d’hospitalisations augmentent rapidement, a reconnu François Legault sur Twitter, lundi soir. Heureusement, l’augmentation aux soins intensifs est moins grande. »

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, tiendra un point de presse mardi à 13 h, aux côtés du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, et du directeur général de la gestion opérationnelle de la pandémie, Daniel Paré.

Les nouvelles infections rapportées plus tôt lundi portent la moyenne quotidienne à 8020. Il y a actuellement 1469 éclosions actives dans la province.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté pour un total de 614 personnes hospitalisées à l’heure actuelle, soit 44 de plus que la veille. On compte désormais 109 personnes aux soins intensifs.

Le nombre de tests réalisés le 26 décembre s’est élevé à 44 043. Le taux de positivité est à 24,9 %, soit près de cinq fois plus que le seuil de 5 % recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Des chiffres sous-estimés

Si la proportion de gens déclarés positifs parmi ceux se faisant dépister est « énorme », l’aspect « le plus effrayant » est qu’il s’agit d’une sous-estimation, souligne le Dr Donald Vinh, infectiologue-microbiologiste au Centre universitaire de santé McGill. Certaines personnes reçoivent un résultat positif à un autotest et décident de ne pas aller faire un test PCR. Ils ne font alors pas partie du calcul, explique-t-il.

D’autres gens atteints de la COVID-19 n’arrivent pas à trouver de rendez-vous dans les cliniques de dépistage. « Certaines personnes se rendent à des cliniques, mais il y a des files d’attente de deux heures, poursuit Dr Vinh. À chaque étape, on perd une proportion de gens qui voulaient se faire dépister. » La précision du taux de positivité dépend de tous ces facteurs, conclut-il.

Regain de la vaccination

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE

Le ministère de la Santé indique que 547 injections supplémentaires ont été administrées chez les 5 à 11 ans et 14 366 troisièmes doses ont été administrées.

À ce jour, un peu plus de 360 000 jeunes de 5 à 11 ans ont eu leur première dose, soit 55 % de ce groupe d’âge. Au total, 31 % des 60 ans et plus ont eu leur dose de rappel.

Jusqu’à présent, 89 % de la population a reçu sa première dose, 82 %, sa deuxième et 13 %, sa troisième.