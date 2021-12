Le variant à la COVID-19 Omicron a commencé à circuler au Nunavik, faisant craindre une recrudescence des cas, ont annoncé jeudi les autorités de santé de la région.

Lila Dussault La Presse

Alors que le Nunavik se relève à peine des flambées de cas liées au variant Delta, la région éloignée du nord du Québec doit désormais faire face à l’arrivée d’Omicron, encore plus contagieux.

Jeudi, 11 nouveaux cas testés positifs à la COVID-19 ont été rapportés pour un total de 19 cas actif. Étant donné la contagiosité du variant Omicron, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) demande à la population « d’être prudente et de respecter les mesures en place pour ralentir la propagation ».

Rappelons que le variant Delta avait déjà fait des ravages au Nunavik en entraînant plus de 1000 infections en moins de deux mois (depuis le début du mois d’octobre), dans cette population d’environ 12 000 résidants permanents.

Paliers d’alerte en place

Kangiqsualujjuaq est la communauté la plus touchée avec 12 cas actifs jusqu’à présent.

« Il y a une menace non seulement pour la population, mais aussi sur notre système de santé, alerte la RRSSSN. Nos corridors de services réguliers sont fortement compromis et le système de santé du Sud est surchargé. »

La RRSSSN affirme aussi que de limiter les voyages entre le sud du Québec et le Nunavik fait partie des mesures envisagées pour retarder les nouvelles éclosions.

Le Nunavik utilise des paliers d’alerte de couleurs (vert, jaune, orange, orange+et rouge) qui guident les consignes sanitaires entre les différentes communautés. Depuis lundi, les communautés de Salluit et Akulivik sont considérées comme à haut risque, soit au palier rouge. Ces communautés sont mises sur pause, avec tous les lieux non essentiels fermés et les activités non essentielles suspendues. Un couvre-feu a aussi été instauré.

Voyages non conseillés

Seules les personnes pleinement vaccinées peuvent entrer au Nunavik à l’heure actuelle. Une quarantaine de 10 jours est désormais exigée « aux voyageurs en provenance du sud […] qui n’ont pas reçu leur dose de rappel (3e dose) depuis au moins 14 jours », précise le communiqué de la RRSSSN diffusé jeudi.

Les voyageurs doivent aussi présenter à l’aéroport le résultat un test de dépistage négatif effectué dans les 48 h à 72 h avant l’arrivée au Nunavik.

Les voyages non essentiels sont cependant fortement déconseillés, y compris entre les communautés. Ils sont interdits dans les communautés de palier d’alerte orange+et rouge.