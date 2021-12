La forte tendance à la hausse de la COVID-19 atteint des niveaux sans précédent, alors que les cas ont plus que doublé en une semaine dans la province. Après avoir franchi mardi la barre des 5000 nouveaux cas de COVID-19, le Québec devrait atteindre mercredi le seuil des 6000 nouveaux cas, au moment où le premier ministre François Legault fera le point sur la situation.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Des sources gouvernementales ont en effet confirmé à La Presse, en fin de journée, que la province surpassera vraisemblablement les 6000 nouveaux cas qui seront rapportés mercredi.

Plus tôt, les 5043 nouveaux cas qui ont été rapportés mardi ont porté la moyenne quotidienne à 3711. La tendance a ainsi augmenté de 111 % sur une semaine. Autrement dit, les cas ont plus que doublé depuis une semaine. Les huit décès supplémentaires qu’on signale mardi, eux, portent à cinq la moyenne quotidienne, une tendance qui est aussi en hausse par rapport à la semaine dernière.

Dans le réseau de la santé, le nombre d’hospitalisations surpasse depuis mardi la barre des 400, alors qu’on observe une hausse de 18 à ce chapitre, qui se traduit par 59 nouvelles entrées et 41 sorties.

Aux dernières nouvelles, 415 patients étaient hospitalisés en lien avec le virus, dont 88 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une hausse de 6 personnes en 24 heures. Les 415 personnes hospitalisées représentent une hausse de 42 % sur une semaine. Et les 88 aux soins intensifs sont en hausse de 17 %.

Le premier ministre François Legault, lui, a confirmé que son gouvernement rendra ses décisions pour la suite, mercredi. « Comme dans beaucoup d’endroits dans le monde, le Québec est confronté à des choix très difficiles. Ce qui nous guide, c’est la capacité qu’on aura ou non de soigner les Québécois malades dans les prochaines semaines. On vous revient demain avec nos décisions », a-t-il écrit sur Twitter.

Selon nos informations, les nouvelles projections des hospitalisations, qui ont été présentées au gouvernement Legault lundi soir, seraient particulièrement préoccupantes. Ces modélisations, qui devraient être déterminantes pour la suite, seront présentées prochainement. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a d’emblée prévenu lundi que ces prévisions « ne seront probablement pas encourageantes, étant donné la force avec laquelle le variant va frapper ».

D’ailleurs, le variant Omicron a maintenant « une prévalence se situant à environ 80 %, et ce, à peine trois semaines après le premier cas confirmé au Québec », a écrit l’INSPQ dans une note envoyée aux médias mardi. Cela signifie que « huit infections au SRAS-CoV-2 sur dix sont attribuées » à ce variant.

Des 5043 nouveaux cas rapportés, 3586 étaient doublement vaccinés, 238 partiellement vaccinés et 1219 non vaccinés. Vu leur plus petit nombre, les non-vaccinés représentent toutefois près de 400 cas par million d’habitants, alors que les vaccinés n’en représentent que 140. La majorité des nouvelles admissions en milieu hospitalier, soit 32 pour la journée de lundi, proviennent aussi des non-vaccinés, qui conservent toujours beaucoup plus de risques de subir des complications après avoir contracté le virus. Une personne non vaccinée est 15 fois plus susceptible d’être hospitalisée, en moyenne. La troisième dose du vaccin fait passer la protection contre l’infection par le variant Omicron d’environ 30 % à deux doses à 75 % avec les trois doses, selon des chiffres présentés lundi par le gouvernement.

Zoom sur la vaccination

Côté vaccination, le rythme s’accélère. Les autorités ont en effet administré 73 188 doses supplémentaires lundi, auxquelles s’ajoutent 3168 vaccins donnés avant le 20 décembre qui n’avaient pas encore été comptabilisés. En incluant les personnes vaccinées à l’extérieur de la province, ce sont près de 14,7 millions de doses qui ont été administrées à des Québécois jusqu’ici.

Sur Twitter, Christian Dubé a également confirmé mardi que plus de 315 000 Québécois ont pris rendez-vous pour obtenir leur vaccin dans la seule journée de lundi. « C’est un record ! Aussi, plus de 73 000 personnes ont reçu une dose hier, et de ce nombre, près de 64 000 se sont présentées pour leur 3e dose. Nous nous sommes engagés à reprendre notre vitesse de croisière rapidement avec les renforts », a-t-il détaillé dans un gazouillis.

La campagne chez les jeunes progresse toutefois plus lentement qu’avant. À ce jour, 53 % des jeunes de 5 à 11 ans ont eu une dose, pendant que 3 % d’entre eux attendent un rendez-vous. Dans la population générale, 84,2 % des Québécois sont partiellement vaccinés et 78,4 % d’entre eux sont pleinement vaccinés. Environ 8,6 % de la population a déjà reçu trois doses.

Plus tôt dimanche, la Santé publique a de son côté réalisé 42 303 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire. Le taux de positivité surpasse toujours les 10 % au Québec.

De nouveau, les cas sont très concentrés dans la région de Montréal, qui compte plus de 9100 cas actifs selon les données de l’Institut national de santé publique (INSPQ), soit tout près de 450 infections par 100 000 habitants.

Plus tôt lundi, la province avait également fracassé un record en enregistrant quelque 4571 cas de COVID-19. Sous pression, le ministre Dubé avait annoncé que les bars, les casinos, les cinémas, les gyms et les salles de spectacle fermeraient dès 17 h, lundi soir. Les écoles primaires et secondaires ont aussi fermé, et ce, jusqu’au 10 janvier prochain. Pour les écoles dont le retour est prévu avant, l’enseignement sera virtuel.

Avec Pierre-André Normandin, La Presse