De nombreux restaurateurs montréalais ont choisi de fermer leurs portes à l’approche du temps des Fêtes, dans certains cas parce que plusieurs employés ont été infectés par la COVID-19, et dans d’autres, pour éviter de devenir un lieu de propagation du virus.

Coralie Laplante La Presse

C’est la décision qu’a prise dimanche le chef et copropriétaire du restaurant BarBara Vin, David Pellizzari, après que 13 des employés de son équipe formée de 38 ont reçu un test de dépistage positif à la COVID-19.

Plusieurs membres d’un groupe de clients ayant fréquenté le restaurant du quartier Saint-Henri ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 et ont par la suite avisé le restaurant lundi. David Pellizzari a demandé à ses employés d’aller passer un test de dépistage. « La seule décision responsable à ce point-là, c’était de fermer la place », a affirmé le chef cuisinier dimanche, en entrevue avec La Presse.

Son entreprise n’est pas la seule dans cette situation. Sur les réseaux sociaux, plusieurs restaurants ont annoncé suspendre leurs activités, dont le Bistro Pastaga, le bar vinvinvin et la pizzeria Pizza Bouquet pour des durées différentes.

C’est pas croyable, notre industrie a vraiment été touchée rapidement, au pire moment. On le sait, janvier, février c’est tough pour nous. On dépend sur les dernières semaines de décembre. Il y a beaucoup de personnes [pour qui] la fermeture maintenant à cette date-là, ça va faire vraiment mal. David Pellizzari

Michaël Ruel, copropriétaire de la brasserie Isle de Garde, située dans La Petite-Patrie, a également pris la décision de fermer son établissement. Il souhaitait avant tout éviter que son entreprise devienne un lieu de transmission du virus dans le secteur. « On a énormément de cas dans les écoles et les garderies dans le quartier en ce moment », a-t-il affirmé. « Nous, on est hyper vigilants ici, mais ce n’est pas le cas de tous nos clients, malheureusement », a-t-il poursuivi.

« Nous, on est une entreprise de quartier [qui] aide à rendre la fierté au quartier, mais elle peut aussi faire le contraire, et ça, on ne le veut pas », a évoqué M. Ruel.

Cette semaine, deux clients qui ont passé la soirée à la brasserie ont informé l’Isle de Garde qu’ils avaient contracté la COVID-19. Les employés ayant travaillé lors de la soirée en question sont allés passer un test de dépistage de la COVID-19 ; les tests se sont avérés négatifs. Mais dimanche, un employé a été déclaré positif au virus.

En fermant le restaurant, M. Ruel souhaitait aussi donner la chance à ses employés de voir leurs proches dans le temps des Fêtes, « sans avoir la crainte de ramener la COVID dans leur famille ». Le copropriétaire souhaitait ainsi s’assurer de la sécurité de ses employés, en leur permettant d’aller se faire dépister une deuxième fois. « On ne veut pas vivre le même Noël que l’année passée », a-t-il affirmé.

Michaël Ruel espère pouvoir rouvrir les portes de l’Isle de Garde le 27 décembre. « Si on n’est pas fermés de façon obligatoire par le gouvernement, parce qu’il y a ça qui tourne autour de nos têtes en ce moment », a-t-il ajouté.

De l’aide gouvernementale espérée

Le copropriétaire de l’Isle de Garde se questionne à savoir si le gouvernement allouera de nouvelles subventions aux restaurateurs, au moment où l’entreprise a fermé ses portes à ses frais. « C’est notre argent de poche qu’on est en train de laisser aller », a-t-il dit, soulignant que la décision a malgré tout été prise « en connaissance de cause ».

« Je croise les doigts que le gouvernement va encore donner des subventions », a affirmé pour sa part David Pellizzari. Le copropriétaire du BarBara Vin n’a pas encore planifié la réouverture de son restaurant.

« On va respecter notre staff. Ça va être une décision d’équipe prise ensemble, quand on se sent [en sécurité] et prêt à ouvrir les portes dans une bonne façon », a-t-il expliqué.