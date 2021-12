COVID-19

Variant Omicron

Raz-de-marée planétaire

Le variant Omicron risque de changer le visage de la pandémie. Près d’un mois après son identification, il se propage à un rythme inédit et semble échapper en partie aux vaccins. « Je suis vraiment inquiète », dit Roxane Borgès Da Silva, professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal. Déjà, plus de 80 pays ont enregistré des cas de contamination à ce variant. « Si les cas augmentent beaucoup de jour en jour, il y a de bonnes chances que ce soit dû à Omicron », ajoute l’immunologiste André Veillette, membre de l’Institut de recherches cliniques de Montréal et du groupe de travail fédéral sur les vaccins contre la COVID-19. « Mais les pays ne testent pas tous de façon égale. Donc, je pense qu’il y a des pays qui sous-estiment les cas d’Omicron. » Le point sur la situation dans le monde.