L’Ontario réintroduit des limites de capacité dans les restaurants, les bars et les commerces, et limite les rassemblements sociaux à l’intérieur à 10 personnes dans le but de ralentir la propagation du variant Omicron.

Nicole Thompson La Presse Canadienne

La province proscrit également les rassemblements extérieurs de plus de 25 personnes et interdit la consommation d’aliments et de boissons dans les arénas, les cinémas et autres grandes salles.

Les nouvelles règles entrent en vigueur dimanche matin et ne s’appliquent pas aux installations accueillant des mariages, des funérailles ou des services religieux.

Le premier ministre Doug Ford a déclaré que la réintroduction de ces restrictions est la meilleure chose que la province puisse faire pour empêcher la fermeture des écoles à l’apprentissage en personne après les vacances des Fêtes.

Il a également indiqué qu’il était encore trop tôt pour déterminer s’il sera sécuritaire de rouvrir les écoles compte tenu de la propagation rapide du variant Omicron.

M. Ford a fait cette annonce un jour après que les conseillers scientifiques de la province ont déclaré qu’une campagne de doses de rappel accélérée ne serait pas suffisante pour atténuer les effets du nouveau variant.

Le groupe d’experts a affirmé que la province devait mettre en place des restrictions pour réduire les contacts de 50 % et a averti que sans action, les cas quotidiens pourraient dépasser les 10 000 d’ici Noël.

On estime que l’Omicron est quatre à huit fois plus transmissible que le variant Delta qui a alimenté la quatrième vague de la pandémie.

L’Ontario lancera samedi une inspection éclair dans les entreprises pour s’assurer qu’elles respectent les mesures de santé publique alors que les cas de COVID-19 augmentent.

Le ministère du Travail a indiqué que 150 agents des infractions provinciales seraient déployés dans toute la province.

Ils concentreront leurs efforts sur les magasins à grande surface, les bars, les salons de coiffure et autres lieux comportant un risque important de transmission, en veillant à ce que les entreprises appliquent les exigences de distanciation, vérifient les certificats de vaccination et suivent les autres règles de santé.

La province affirme que les données des inspections récentes montrent que la plupart des entreprises suivent les règles de santé publique.

Plus de 3000 cas

La nouvelle vague continue de prendre de l’ampleur en Ontario alors que la province est remontée au-dessus des 3000 nouveaux cas, vendredi.

Plus précisément, ce sont 3124 nouveaux cas qui ont été signalés, en plus de cinq décès supplémentaires liés au virus. Il s’agit du plus grand nombre de cas dépistés en une seule journée depuis le début du mois de mai dernier.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, souligne que 874 cas concernent des personnes qui n’étaient pas adéquatement vaccinées. Une autre portion de 130 cas concerne des personnes dont le statut vaccinal est inconnu.

On recense 358 patients hospitalisés en raison de la COVID-19, a indiqué la ministre Elliott, dont 273 patients qui n’étaient pas précédemment vaccinés à deux doses ou dont on ignore le statut. On retrouve 157 patients dans des unités de soins intensifs.

Les Ontariens ont été fort nombreux à se ruer vers les centres de vaccination et les lieux de distribution de tests de dépistage rapide, deux éléments clés du plan de lutte contre le variant Omicron. La demande a malheureusement largement dépassé l’offre dans les deux cas.

Si les pharmacies ont pu commencer à offrir une troisième dose à tous les adultes qui le désirent, l’association des pharmaciens a appelé la population à revoir ses attentes puisqu’il n’est pas assuré que toute personne pourra effectivement recevoir sa dose en passant la porte d’une pharmacie.

Des problèmes d’approvisionnement ont aussi poussé plusieurs pharmaciens à vacciner seulement sur rendez-vous afin d’éviter le chaos des longues files d’attente.