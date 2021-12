Un nourrisson de moins de deux mois est mort des suites de la COVID-19 jeudi, a annoncé le CHU Sainte-Justine.

Coralie Laplante La Presse

Ce poupon est le tout premier enfant de moins de 10 ans à succomber à la COVID-19 au Québec.

L’enfant était en bonne santé à la naissance. Il a été admis aux soins intensifs « récemment » après avoir contracté le virus, précise le centre hospitalier par voie de communiqué.

Le CHU Sainte-Justine rappelle que les bébés sont plus à risque de développer des complications en lien avec la COVID-19. L’hôpital offre ses condoléances à la famille, et ne divulguera pas plus de détails « en raison des aspects hautement confidentiels » du dossier.

« On ne peut rester indifférent face à cette nouvelle. C’est un rappel de l’importance de bien se protéger et de protéger les autres, plus que jamais… », a réagi le Collège des médecins du Québec, dans une publication sur Twitter.