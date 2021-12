COVID-19

Variant Omicron

Québec demande aux employeurs de réinstaurer le télétravail

Afin de se préparer à l’arrivée du variant Omicron, beaucoup plus contagieux, Québec demande dès maintenant aux employeurs de réinstaurer le télétravail à 100 %. Plus de vaccinateurs sont recherchés afin d’accélérer l’administration des troisièmes doses. Et des tests rapides seront rapidement distribués à l’ensemble de la population dans 1900 pharmacies à travers le Québec.