Afin de se préparer à l’arrivée du variant Omicron, beaucoup plus contagieux, Québec demande dès maintenant aux employeurs de réinstaurer le télétravail à 100 %. Plus de vaccinateurs sont recherchés afin d’accélérer l’administration des troisièmes doses. Et des tests rapides seront rapidement distribués à l’ensemble de la population dans 1900 pharmacies à travers le Québec.

Ariane Lacoursière La Presse

Seulement en décembre, 10 millions de ces tests rapides seront distribués au Québec.

Par ailleurs, le port du masque dans les aires communes des résidences privées pour aînés redevient obligatoire dès maintenant.

En conférence de presse mardi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a mentionné que le nombre de cas de COVID-19 est en hausse au Québec, de même que les hospitalisations. Actuellement, 30 % des quelque 800 lits dédiés à la COVID-19 dans les hôpitaux sont occupés. Mais l’arrivée du variant Omicron pourrait changer la donne, mentionne le ministre Dubé. « On a de la marge, mais pas beaucoup », dit-il.

C’est pourquoi certaines mesures sont dès maintenant resserrées. Des analyses seront menées dans les prochains jours afin de déterminer précisément à quel point le variant Omicron est présent.

En fonction de l’évolution de la situation, Québec n’écarte pas l’idée de revenir sur la possibilité de tenir des rassemblements allant jusqu’à 20 personnes vaccinées pour les Fêtes. Même si telle n’est pas l’intention du gouvernement pour l’instant, le ministre Dubé mentionne qu’il est possible à tout moment que les consignes changent. « On n’a pas peur de changer d’idée si on voit qu’on ne va pas dans la bonne direction », indique-t-il.

Le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, fait quant à lui « appel à l’intelligence des Québécois ». « Il faut gérer son propre risque. Si on a des soupçons que des personnes seront non vaccinées, mieux vaut s’abstenir », dit le Dr Arruda, qui se planifie un rassemblement familial de sept personnes à Noël.

Hausse inquiétante d’Omicron

En Ontario, la proportion des cas positifs causés par le variant Omicron est passée de 10 % à 30 % en une semaine à peine. La progression de ce variant est « fulgurante », note le Dr Arruda. Pour savoir à quel point le variant est présent au Québec, la santé publique criblera tous les cas positifs qui seront confirmés ce mardi, a-t-il annoncé.

Certaines caractéristiques du variant Omicron restent à déterminer. Mais chose certaine, il est de « deux à trois fois plus contagieux », dit le ministre Dubé, qui s’attend donc à une hausse de cas dans les prochaines semaines. Les autorités suivront étroitement la situation pour voir à quel point elle se traduit par une hausse des hospitalisations.

Accélérer les troisièmes doses

Le ministre Dubé affirme que l’un des bons outils pour combattre le variant Omicron est l’administration des troisièmes doses du vaccin. Déjà, les personnes immunosupprimées, les travailleurs de la santé et les personnes âgées de 70 ans et plus peuvent la recevoir. Et M. Dubé invite ces personnes à le faire rapidement. Les personnes de 60 ans et plus pourront recevoir leur dose de rappel en janvier. Mais Québec espère recruter 500 nouveaux vaccinateurs via le site Je Contribue. Avec plus de vaccinateurs, Québec pourrait ouvrir avant janvier l’administration des troisièmes doses aux personnes de 60 ans et plus. De 300 000 vaccins par semaine administrés actuellement, Québec veut faire passer le tout à 600 000 en janvier.

Dans les 28 derniers jours, 30 000 Québécois ont contracté la COVID-19. De ce nombre, 550 ont été hospitalisés, dont 150 aux soins intensifs. Plus de 50 % des personnes qui se retrouvent à l’hôpital sont non vaccinées, note le ministre Dubé.

Rencontres entre enfants et grands-parents

Plusieurs écoles de la province comptent actuellement des cas actifs de COVID-19. Dans ce contexte, est-ce réellement une bonne idée de permettre aux enfants de rencontrer leurs grands-parents à Noël ? Selon Québec, la solution pour des rassemblements les plus sécuritaires possibles passe notamment par les tests rapides.

Dès lundi, des tests rapides seront distribués à la population générale dans les pharmacies. Déjà, 6 millions de ces tests ont été distribués ou sont en train de l’être dans les garderies et les écoles. En tout, 10 millions de tests rapides seront distribués en décembre, selon le responsable de la vaccination, Daniel Paré.

Le Dr Arruda incite les parents à faire vacciner leurs enfants. « On aimerait penser que la situation est derrière nous. Mais ce n’est pas le cas », dit le ministre Dubé.