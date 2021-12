Depuis mardi, des tests rapides sont administrés aux gens symptomatiques dans la file du centre de dépistage de l’Hôtel-Dieu de Montréal. L’objectif : réduire les files d’attente et pallier le manque de personnel.

Léa Carrier La Presse

Dans l’entrée de l’Hôtel-Dieu de Montréal, mardi après-midi, une file s’étale sur une centaine de mètres. Certaines personnes poireautent depuis une bonne heure, rien comparé au temps d’attente des derniers jours.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE

Depuis samedi, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal enregistre une augmentation de la demande en dépistage, en marge de la flambée des cas. « Samedi et dimanche, on a eu environ 1300 dépistages. Lundi, 1600 dépistages. On ne pouvait pas continuer comme ça, on devait agir », a affirmé sur place le porte-parole du CIUSSS Jean Nicolas Aubé.

Pour répondre à la demande, des tests rapides ont été ajoutés à l’arsenal de la plus grande clinique de dépistage du CIUSSS. Les tests sont accessibles aux gens dans la file qui présentent des symptômes.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE

Si le résultat est négatif, la personne est libre de quitter, mais devra surveiller ses symptômes au cours des prochains jours. Les cas positifs devront rester à la clinique pour passer un test PCR officiel.

Le tout ne prend pas plus d’un quart d’heure.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE

En conférence de presse, le ministre de la santé Christian Dubé a précisé qu’on procède ainsi car « il manque de personnel ». « C’est pour ça qu’on demande aux gens de venir nous donner un coup de main rapidement avec Je contribue. Si on a du monde, on va en envoyer un peu en vaccination, un peu en dépistage », a-t-il dit.

La stratégie, qui n’avait pas été déployée à Montréal jusqu’à présent, pourrait être implantée dans d’autres cliniques, a ajouté Jean Nicolas Aubé. « Si ça fonctionne bien, et ça semble bien fonctionner pour l’instant, on pourrait appliquer cette façon de faire dès demain dans nos autres centres de dépistage du CIUSSS. »