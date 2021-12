(Ottawa) Le variant Omicron se répand à une vitesse folle et tout indique qu’il y a une transmission communautaire un peu partout au pays, selon les administrateurs en chef de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

Catherine Lévesque La Presse Canadienne

Lundi, le comité d’experts de l’Ontario sur la COVID-19 révélait que le variant Omicron représente désormais 21 % des cas de COVID-19 dans cette province. Il s’agit d’une augmentation fulgurante, alors que les responsables de la santé publique ne comptaient que 87 cas du variant Omicron au Canada il y a quelques jours à peine.

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, est d’avis que l’Ontario n’est pas un cas isolé.

« Selon moi, le variant Omicron est partout dans la province et au Canada maintenant. Ce n’est pas juste en Ontario. Il y a peut-être une transmission un peu plus faible dans les autres provinces, mais c’est une question de temps. Dans les prochains jours, on va avoir beaucoup plus de cas », a soutenu Dre Tam, lors d’une conférence de presse virtuelle, lundi.

La semaine dernière, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) déclarait qu’il n’y avait pas de transmission communautaire au Québec en raison des cas limités.

La situation a cependant évolué dans les derniers jours. « Dans la ville de Montréal, on a signalé quelques cas non liés, où on ne retrouve pas de lien avec les voyages à l’étranger. Donc je pense qu’on a les indications que la transmission communautaire est un peu partout dans le pays », a fait remarquer l’administrateur en chef adjoint de la santé publique, le Dr Howard Njoo.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué dimanche que le variant Omicron semble se propager plus rapidement que le variant Delta, qui est la souche dominante au Canada à l’heure actuelle. Omicron provoquerait aussi des symptômes moins sévères et rendrait les vaccins moins efficaces, ce qui augmente la demande pour des doses de rappel dans les pays développés.

La plus récente modélisation de l’ASPC prévoit que, si Omicron prend le dessus au Canada aux niveaux de transmission actuels, on pourrait voir quelque 26 600 cas de ce variant par jour au pays.

« Notre modélisation, c’est un scénario. Ce n’est pas nécessairement le vrai chiffre, mais […] on peut influencer la trajectoire en utilisant des couches de protection, (en réduisant) nos contacts, (en augmentant) notre niveau de vaccination tout en incluant les doses de rappel », a rappelé Dre Tam en réponse à une journaliste.

Dr Njoo a une fois de plus appelé les provinces et territoires à réviser à la baisse les rassemblements pour le temps des Fêtes.