(Ottawa) À la lumière de la montée des cas au Québec et en Ontario, l’administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo, émet de sérieuses réserves sur la possibilité de festoyer avec la famille élargie ou de grands groupes pendant les Fêtes.

Catherine Levesque La Presse Canadienne

« Personnellement, je pense que ce n’est pas une bonne idée d’avoir des rassemblements de 25 personnes ou de 20 personnes, peut-être quelque chose de plus intime. Je vous laisse imaginer c’est quoi, plus intime », a-t-il dit en réponse à un journaliste qui lui demandait lors d’un point de presse, vendredi après-midi, son avis sur sa définition d’un rassemblement de Noël « raisonnable ».

Les plus récentes modélisations de l’Agence de la santé publique du Canada démontrent que les cas de COVID-19 ont augmenté à l’échelle nationale, surtout dans les deux provinces les plus populeuses. Or, les consignes actuelles en Ontario permettent des rassemblements intérieurs de 25 personnes. Au Québec, il est prévu de permettre à 20 personnes vaccinées de se rassembler dès le 23 décembre.

Le Dr Njoo a soutenu qu’il reste en communication avec ses homologues du Québec et de l’Ontario, et a sous-entendu que ceux-ci seront prêts à modifier les consignes s’ils le jugent nécessaire.

« Les autorités de santé publique dans les deux provinces […] suivent étroitement la situation épidémiologique dans leurs propres juridictions. […] Je pense que tout le monde est prêt à avoir la flexibilité […] et prêt à modifier, à s’adapter comme c’est nécessaire », a fait valoir l’administrateur en chef adjoint de la santé publique.

Dans sa présentation de vendredi, l’Agence souligne que « la prudence est toujours de mise » à l’approche des Fêtes, mais qu’il est possible de célébrer en toute sécurité lorsque les participants sont entièrement vaccinés et qu’ils suivent les conseils de la santé publique. D’autres mesures de protection, comme le masque et le lavage des mains, sont à prévoir avec des gens en dehors de son foyer.

Le Dr Njoo a soutenu que, de son côté, il viserait un rassemblement « en famille, de 10 personnes ou quelque chose comme ça ».