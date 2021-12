COVID-19

Troisième dose

Le Québec ne devrait pas « ouvrir les vannes »

Devant la hausse du nombre de cas de COVID-19 au Québec et l’inquiétude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) face au variant Omicron, faut-il ouvrir les vannes de la troisième dose ? Non, car on doit surtout procéder de façon « logique » et « progressive », réitèrent les experts, alors que le gouvernement a annoncé mardi l’élargissement de l’administration d’une « dose de rappel » à certains groupes.