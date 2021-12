Québec va distribuer des tests rapides de détection de la COVID-19 dans tous les services de garde et écoles primaires de la province. À l’approche des Fêtes, chaque enfant en recevra cinq.

Tommy Chouinard La Presse

Marie-Eve Morasse La Presse

Une trousse contenant cinq de ces tests et les instructions pour les utiliser sera distribuée pour chaque enfant âgé de plus d’un an. Ces tests pourront être réalisés au « moindre symptôme s’apparentant à ceux de la COVID-19 », note le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les résultats de ces tests (des « autotests BTNX », précise Québec) sont connus en quelques minutes. Comme ils sont « moins fiables » que ceux utilisés en laboratoire, les parents doivent, en cas de test positif, « se rendre avec l’enfant dans un centre désigné de dépistage de leur région pour faire confirmer ce diagnostic », précise le Ministère.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE BTNX Une trousse de cinq tests sera transmise pour chaque enfant âgé de plus d’un an.

Au cours des deux prochaines semaines, près de trois millions de tests rapides seront remis aux 625 000 élèves du primaire. Québec distribuera ainsi tous les tests qu’il aura reçus d’Ottawa durant cette période. Il continuera d’en distribuer par la suite « au fur et à mesure » des livraisons prévues par le fédéral.

« Notre philosophie est claire : on veut s’en aller de plus en plus vers l’autotest. On veut que les gens soient capables de s’autotester », a affirmé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

Il a précisé que les tests devaient être utilisés dans le cas d’enfants symptomatiques. Ainsi, « lorsqu’on est pendant la période des Fêtes, par exemple, si on voit qu’un enfant a des symptômes », on pourra vérifier s’il s’agit de la COVID-19 ou d’une grippe, a-t-il illustré.

Pour les écoles primaires, la distribution commencera dès cette semaine dans les régions où les cas de COVID-19 sont les plus nombreux, soit Montréal, l’Estrie, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, la Montérégie et les Laurentides.

Les centres de services scolaires seront chargés de les redistribuer dans leurs écoles. Les tests seront envoyés à compter de lundi prochain dans les autres régions.

Les services de garde devront pour leur part se procurer les tests à un endroit désigné par Québec selon la région où ils sont situés.