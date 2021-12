COVID-19

Troisième dose

Le défi d’une approche « équilibrée » au Québec

Ouvrir la troisième dose à la population générale, ou donner plus de vaccins aux pays dans le besoin ? C’est à cette question délicate que devront répondre le Canada et le Québec dans les prochains jours. Les experts s’accordent pour dire que la « dose de rappel » sera cruciale pour lutter contre le variant Omicron, mais plaident pour une approche « réfléchie » et « équilibrée », qui prendrait en compte les inégalités.