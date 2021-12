Depuis le début de la campagne, le Palais des congrès était l’un des centres de vaccination de masse les plus importants dans le Grand Montréal et au Québec.

Le centre de vaccination du Palais des congrès vit ses derniers jours. Après 10 mois d’opération et plus de 300 000 doses administrées, l’établissement fermera définitivement ses portes le 24 décembre prochain en raison de la venue à échéance de son bail. Un nouveau centre ouvrira au début du mois de janvier, près du métro Berri-UQAM.

C’est le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal qui a confirmé la nouvelle dans un communiqué de presse jeudi matin, en indiquant que « le bail locatif du local que nous occupions venant à échéance n’a pu être renouvelé en raison d’engagements à l’égard d’autres organisations et évènements ».

Une série d’activités, dont le Salon de l’auto de Montréal, doivent en effet avoir lieu au Palais des congrès en janvier. Le CIUSSS précise toutefois « que des alternatives ont été proposées », mais que celles-ci « ne répondaient malheureusement pas à nos besoins », en termes d’espace et d’accès notamment.

« On est rendus ailleurs dans la campagne de vaccination », résume aussi le porte-parole du CIUSSS, Jean-Nicolas Aubé, qui rappelle que le nombre de doses administrées – qui est beaucoup plus petit qu’il ne l’a déjà été – peut maintenant se faire à une échelle plus locale.

Depuis le début de la campagne, le Palais des congrès était l’un des centres de vaccination de masse les plus importants dans le Grand Montréal et au Québec. « On a fait 300 000 doses depuis le début au Palais des congrès. C’est un chiffre gigantesque et on en est très fiers », précise d’ailleurs M. Aubé à ce sujet.

Période de transition

Il ne reste donc que trois semaines pour se faire vacciner au Palais des congrès, après quoi tous les rendez-vous seront redirigés vers un autre centre de vaccination situé à proximité. Les usagers y recevant leur première dose dans les prochains jours seront aussi redirigés pour la deuxième dose, pendant que les personnes ayant déjà un rendez-vous après le 24 décembre seront contactées individuellement. Il demeure aussi possible de changer son rendez-vous à l’avance, sur la plateforme Clic Santé.

Pour continuer de répondre à la demande, un nouveau site verra aussi le jour dès le 7 janvier au 965, boulevard de Maisonneuve Est, au sein d’un édifice commercial situé à 500 mètres de la station Berri-UQAM. On pourra y administrer jusqu’à 500 doses de vaccin par jour, selon les prévisions préliminaires des autorités. Dans l’intervalle, il demeurera possible de se faire vacciner au CLSC de la Visitation.

Le CIUSSS entend par ailleurs profiter de la fermeture du Palais des congrès pour « diversifier ses stratégies » et aller davantage « à la rencontre des gens, là où ils se trouvent ».

Des équipes mobiles seront bientôt envoyées dans des lieux « stratégiques » pour offrir de la vaccination pendant quelques heures ou quelques jours, comme ça avait été le cas lors des séries éliminatoires aux abords du Centre Bell, notamment.