(Ottawa) Les voyageurs âgés de 12 ans et plus qui n’ont pas été adéquatement vaccinés contre la COVID-19 ne sont plus autorisés à monter à bord d’un train ou d’un avion au Canada à compter de ce mardi, à moins d’être admissibles à l’une des exemptions limitées.

La Presse Canadienne

Pour la plupart des gens, il ne suffira donc plus d’exhiber un test négatif du coronavirus pour être autorisé à faire usage de ces transports publics.

Cette politique devait entrer en vigueur il y a un mois, le 30 octobre, mais le gouvernement du Canada a accordé une période de transition permettant aux voyageurs de prouver leur état de santé et fournissant un test moléculaire négatif réalisé lors des 72 heures ayant précédé leur voyage.

Les personnes indiquant à leur compagnie aérienne ou ferroviaire qu’elles sont admissibles à l’embarquement, mais qui omettent de fournir une preuve de vaccination ou un résultat de test de dépistage de la COVID-19 valide, pourraient aussi faire face à des pénalités ou à des amendes.

L’émergence du nouveau variant Omicron, réputé très contagieux, a incité les autorités canadiennes à établir de nouvelles mesures aux frontières, notamment à l’endroit de voyageurs en provenance de quelques pays d’Afrique australe.

Plusieurs transporteurs aériens canadiens ont commencé à vérifier au hasard le statut vaccinal de leurs voyageurs avant l’entrée en force de la nouvelle obligation. D’autres mesures sanitaires, comme le port du masque dans l’habitacle, restent obligatoires.

Les enfants non vaccinés de moins de 12 ans et de 4 mois n’ont pas besoin d’un test de dépistage de la COVID-19 pour voyager à l’intérieur du Canada ou pour quitter le pays, mais les exigences des destinations internationales peuvent être différentes.