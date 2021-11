COVID-19

Voyages par avion ou train

La vaccination obligatoire entre en vigueur mardi

(Ottawa) Les voyageurs âgés de 12 ans et plus qui n’ont pas été adéquatement vaccinés contre la COVID-19 ne sont plus autorisés à monter à bord d’un train ou d’un avion au Canada à compter de ce mardi, à moins d’être admissibles à l’une des exemptions limitées.