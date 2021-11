Pfizer a déjà créé par le passé deux nouvelles versions de son vaccin en moins de cent jours, contre les variants Delta et Beta, qui n’ont finalement pas été utilisées. Au besoin, « en 95 jours, nous aurons le nouveau vaccin » contre Omicron, a assuré Albert Bourla, le PDG de Pfizer.

Pfizer et J & J travaillent sur une version du vaccin contre Omicron

(New York) Les laboratoires Pfizer et Johnson & Johnson (J & J) ont indiqué lundi avoir, comme Moderna, commencé à travailler sur une nouvelle version de leur vaccin anti-COVID-19 ciblant plus spécifiquement Omicron au cas où les vaccins actuels ne seraient pas suffisamment efficaces contre le nouveau variant.

« Il y a encore beaucoup d’inconnues » autour du nouveau variant détecté en Afrique du Sud et jugé « préoccupant » par l’OMS, a relevé dans un entretien sur la chaîne américaine CNBC le patron de Pfizer, Albert Bourla. « Nous saurons l’essentiel de ce qu’il y a à savoir d’ici quelques semaines. »

Il faut notamment d’abord mener des tests pour évaluer l’efficacité des vaccins actuels contre Omicron.

Mais « si le vaccin (actuel) protège moins et que nous avons besoin de créer un nouveau vaccin, nous avons commencé à travailler dessus vendredi, nous avons fait notre premier modèle d’ADN, qui est la première étape du développement d’un nouveau vaccin », a expliqué M. Bourla.

Pfizer a déjà créé par le passé deux nouvelles versions de son vaccin en moins de cent jours, contre les variants Delta et Beta, qui n’ont finalement pas été utilisées. Au besoin, « en 95 jours, nous aurons le nouveau vaccin » contre Omicron, a assuré le dirigeant.

Son groupe a les capacités de produire au besoin quatre milliards de doses l’an prochain, a-t-il aussi affirmé.

J & J a de son côté indiqué dans un communiqué « être en train d’évaluer l’efficacité de son vaccin contre la COVID-19 face aux variants », y compris Omicron. Parallèlement, le groupe est « en train de travailler sur un vaccin plus spécifique à Omicron, qu’il développera au besoin ».

Le laboratoire « reste confiant » dans la réponse immunitaire à son vaccin actuel à une seule dose face aux divers variants, a assuré Mathai Mammen, en charge de la recherche chez Janssen, la filiale de J & J développant le vaccin.

Mais J & J pourra « rapidement » engager des essais cliniques s’il le faut, a-t-il ajouté.

Le laboratoire Moderna, qui produit aussi un vaccin contre la COVID-19, avait déjà annoncé vendredi son intention de développer une dose de rappel spécifique pour Omicron.

Le PDG de Pfizer assure lui aussi être « assez confiant » dans le vaccin distribué actuellement, « car nous sommes parvenus au bon dosage dès le début ».

La pilule anti-COVID-19 développée par Pfizer pour traiter la maladie, qui a démontré une efficacité de 89 % contre les hospitalisations et décès lors d’essais cliniques, a par ailleurs « été développée avec l’idée » que des mutations du virus allaient apparaître, a relevé Albert Bourla.

« Je suis très, très confiant en la capacité (de la pilule) à fonctionner avec toutes les mutations, y compris Omicron », a-t-il affirmé.

« Il faut garder à l’esprit […] que la situation est différente quand vous avez un traitement » qui permet de réduire de dix à un le nombre de personnes allant à l’hôpital, a-t-il ajouté.