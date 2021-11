(Québec) Le premier ministre du Québec espère être en mesure d’annoncer très bientôt des assouplissements pour le temps des Fêtes, et peut-être même de permettre des rassemblements de 20 ou 25 convives.

Gabriel Béland La Presse

« Est-ce qu’on sera capables de monter à 20, 25 personnes ? Il y a des considérations sanitaires. Il y a des considérations de santé mentale. C’est ce qu’on regarde actuellement », a lancé François Legault lundi en marge de l’inauguration du Club Med de Charlevoix.

M. Legault a répété que la décision finale concernant Noël sera communiquée lundi. D’ici là, l’État et la santé publique chercheront à répondre à plusieurs questions. Par exemple, est-ce que le vaccin est efficace contre le nouveau variant ?

« Moi j’espère personnellement avoir le OK pour que durant le temps des Fêtes on soit capables de monter à 20-25. Mais pour l’instant je vais écouter les recommandations de la santé publique », a lancé le premier ministre. « Depuis 20 mois on se fie aux recommandations de la santé publique », ajoute-t-il.

La limite pour les rassemblements est présentement établie à dix personnes. Selon M. Legault, la vaccination a changé la donne au Québec, ce qui permet de rêver à un Noël plus normal que celui de 2020.

« Il y a une grosse différence par rapport à l’année passée et c’est la vaccination », dit-il.

« On a la chance d’avoir des taux de vaccination élevés. Ça va bien la vaccination des 5-11 ans, avance M. Legault. La vaccination n’empêche pas d’augmentation des cas, mais pour l’instant ça empêche une augmentation importante des hospitalisations. »