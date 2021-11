(Québec) Malgré les « pressions » auxquelles l’organisme a dû faire face, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) n’a jamais tenu compte d’une éventuelle pénurie d’équipements de protection individuelle (EPI) pour émettre ses avis scientifiques sur le port des EPI, a assuré lundi le Dr Jasmin Villeneuve, médecin conseil à l’INSPQ depuis sept ans, qui témoignait dans le cadre de l’enquête publique du coroner sur les CHSLD.

Katia Gagnon La Presse

« Nous, on regarde l’aspect scientifique. Est-ce qu’il y a une recommandation scientifique incontournable ? […] Notre recommandation c’est : voici quelle est la meilleure méthode. Si on pense que c’est ça, on va faire la recommandation. La gestion du stock, ça ne relève pas de nous », a indiqué le Dr Villeneuve, qui fait également partie du Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ).

Donc, a demandé la coroner Géhane Kamel, il n’y a pas eu de « pressions » pour adapter les recommandations de l’organisme à la pénurie de plusieurs EPI sur le terrain ? « Dire qu’on n’a pas eu de pression, ce serait mentir, a répondu le Dr Villeneuve. Mais comment on la gère, cette pression ? Et est-ce que la pression a influencé les recommandations ? Dans le cas du masque, ça n’a pas changé nos recommandations. C’est pas à nous de gérer les stocks. C’est plate à dire, mais c’est ça. »

Le Dr Villeneuve a indiqué qu’au sein de l’organisme, c’était son rôle de gérer cette pression. « Elle peut venir d’en haut, la pression, mais aussi d’en bas, parce que les gens se font dire par leurs gestionnaires : on n’a pas d’équipements. Je l’ai dit plusieurs fois : les équipements, ce n’est pas à nous de les gérer. » Il a précisé à la coroner Kamel qu’il n’était pas tenu informé de l’état des différents stocks d’EPI dans le réseau.

Au cours des premières heures de son témoignage, le Dr Villeneuve est revenu sur les différentes recommandations de l’INSPQ sur le port du masque, notamment. En janvier, un premier avis recommande aux travailleurs de la santé de porter le N-95. « Comme on n’avait pas beaucoup d’information, on y est allé avec le principe de précaution », a-t-il indiqué.

Or, ces recommandations ont changé le 18 mars. « On est allé plus pour un masque médical, on a gardé le N-95 pour les procédures qui généraient des aérosols. » On recommande aux travailleurs de la santé de porter le masque en présence d’un cas confirmé. Et puis, le 3 avril, on conseille de porter le masque dans tous les cas où le travailleur de la santé se trouve à moins de deux mètres de l’usager. Et finalement, une dernière directive, émise par le ministère de la Santé, recommande au personnel de porter le masque en continu.

En tout, trois versions de l’avis initial du 18 mars seront émises par l’INSPQ jusqu’à la mi-juillet.

Un autre document a été produit, qui faisait le point sur d’éventuelles pénuries d’équipement, et recommandait des solutions alternatives. On y mentionnait notamment que l’utilisation prolongée ou la réutilisation de certaines pièces d’équipement pouvait être considérée dans un tel contexte. « Ce document, c’est dans le cas où je manque d’équipement. Est-ce qu’il y a une façon de faire durer ma réserve plus longtemps ? »

Au plan général, la culture de prévention et contrôle des infections était déficiente en CHSLD, a souligné M. Villeneuve. C’est que les deux épidémies qui avaient marqué l’histoire récente du Québec – le SRAS et le C. difficile – avaient pris place essentiellement dans des milieux hospitaliers.

« Certains CHSLD n’avaient pas de culture de PCI. Milieux de vie, milieux de soins, ça a été mis en opposition. Or, il faut viser à combiner les deux. Oui, la personne, ça devient son milieu de vie, mais elle requiert des soins et il faut pouvoir les dispenser de façon sécuritaire. »

C’est ce qui fait qu’en janvier, quand l’INSPQ a débuté une veille scientifique sur la question de la COVID-19, on ne pense pas spontanément aux CHSLD, a-t-il admis. « Est-il question des CHSLD en janvier ? », lui a demandé la coroner. « La première question, c’était : est-ce que ça va être comme le SRAS ou moins pire ? Ça n’était même pas : est-ce que ça va être pire ? », a indiqué le docteur Villeneuve. « C’est sûr que les premières orientations étaient plus soins de courte durée. »

