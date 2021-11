(Québec) L’ex-ministre de la Santé Danielle McCann s’est défendue mercredi d’avoir trop tardé avant d’aviser le réseau de la santé de préparer les CHSLD à la pandémie. Elle admet néanmoins que le gouvernement « s’est concentré sur les hôpitaux » au début de la crise sanitaire.

Fanny Lévesque La Presse

Les conclusions accablantes de la protectrice du citoyen sur la gestion du gouvernement Legault des CHSLD pendant la première vague de la pandémie sont sur toutes les lèvres, mercredi à l’Assemblée nationale. L’ex-ministre de la Santé Danielle McCann, qui était aux commandes au printemps 2020, a dit vouloir « rectifier certains faits » en s’adressant aux médias, mercredi.

« Je dois vous dire que ce qui est véhiculé à mon égard dans l’espace public, ça me préoccupe beaucoup », a-t-elle lancé devant les journalistes. Danielle McCann a affirmé la semaine dernière devant la coroner Géhane Kamel - qui mène une enquête publique sur la crise sanitaire dans certains CHSLD - que les CISSS et les CIUSSS ont été informés dès le 28 janvier de préparer le réseau à faire face au nouveau virus, ce qui inclut les CHSLD qui sont sous la responsabilité des établissements.

Or, la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, est venue contredire la version du gouvernement Legault dans son enquête qui a été dévoilée mardi. Elle a plutôt conclu qu’il n’y a eu aucune directive ou initiative de Québec en début d’année 2020 pour préparer les CHSLD à la COVID-19. C’est seulement à la mi-mars 2020, au moment où Québec décrète un confinement, que les CHSLD font partie d’un plan.

Danielle McCann, qui est maintenant ministre de l’Enseignement supérieur, s’appuie au contraire sur l’avis envoyé par courriel aux coordonnateurs de sécurité civile des établissements du réseau de la santé et des services sociaux, le 28 janvier.

Cet avis communique un résumé des attentes ministérielles concernant le déploiement des mécanismes de sécurité civile dans les établissements en raison de l’apparition d’un nouveau coronavirus. Elle ne concerne pas les CHSLD ni une mise à jour d’un plan de lutte contre une pandémie. On y demande « d’activer [la] cellule de sécurité civile en mobilisant les parties prenantes des secteurs concernés par les enjeux en cause ».

La protectrice du citoyen a indiqué par ailleurs que cette note « vraiment très large » couvrait l’ensemble des soins et services.

« C’est une mesure d’urgence, on ne prend pas ça à la légère et on ne fait pas ça souvent », a fait valoir la ministre McCann au sujet de cet avis. « C’est une lettre qui parle des établissements au sens large. Il n’est pas mention non plus des hôpitaux, on ne mentionne pas les volets d’établissements spécifiques, c’est un plan global. Mais on dit que [les établissements doivent] préparer l’ensemble de [leurs installations] à faire face à une menace qui s’appelle coronavirus », a ajouté Mme McCann.

La ministre admet que néanmoins que les efforts ont d’abord été mis sur la préparation des hôpitaux parce que le gouvernement « avait vraiment peur de ce qui se passait en Italie et New York », où les centres hospitaliers étaient débordés. Elle se défend d’avoir manqué de sensibilité sur la situation en CHSLD. La protectrice du citoyen a démontré dans son rapport que les CHSLD n’étaient pas du tout au centre des préoccupations à ce moment, parlant d’une conception « hospitalocentriste » dans ses préparatifs.

Le premier ministre François Legault a réitéré mercredi que personne n’aurait pu prévoir que la pandémie aurait des impacts aussi dramatiques dans les centres d’hébergement pour aînés. Il a rappelé au Salon bleu qu’il avait déjà affirmé prendre la part de responsabilité qui lui revenait sur l’hécatombe en CHSLD.

Mercredi, les partis d’opposition ne décoléraient pas. Le Parti québécois a invité la coroner Géhane Kamel à réassigner la ministre McCann, la sous-ministre Nathalie Rosebush, l’ex-sous-ministre Yvan Gendron et le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda. « C’est sa décision, mais on lui suggère fortement, on lui demande de réassigner, de contraindre à nouveau ces quatre personnes-là qui, vraisemblablement, n’ont pas dit la vérité dans un processus fondamental », a lancé le chef Paul St-Pierre Plamondon.

Il demande par ailleurs à ce que la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, qui est présentement en congé de maladie, de témoigner également lorsque celle-ci sera remise.

Le Parti libéral du Québec estime que « c’est une excellente idée » de convoquer à nouveau ces acteurs de première ligne pour éclaircir ces contradictions. « Les faits ne mentent pas. Par contre, le gouvernement, lui, a menti aux Québécois. Il a menti en disant qu’il y avait des directives qui avaient été envoyées, alors que ce n’était pas le cas », a soutenu la cheffe libérale Dominique Anglade.

Québec solidaire présentera mercredi une motion pour débattre au Salon bleu de la tenue d’une enquête publique et indépendante sur la gestion au sens large de la pandémie. L’enquête réclamée par les solidaires aborderait la gestion de la crise sanitaire dans les écoles et l’approvisionnement en matériel de protection.

« Le problème, c’est que le mandat [de l’enquête de la protectrice] était trop restreint. Nous, on veut avoir des informations sur plus que la gestion de la pandémie dans les CHSLD dans la première vague. On veut avoir de l’information sur l’ensemble de la gestion de la pandémie », a fait valoir le député porte-parole des Aînés de Québec solidaire, Sol Zanetti.