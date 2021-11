La décision est affichée sur le site web de Santé Canada et confirmée par voie d’un communiqué émis mercredi par le groupe Janssen Pharmaceutical, fabricant du vaccin Johnson & Johnson.

(Toronto) Santé Canada approuve l’usage du vaccin à dose unique contre la COVID-19 fabriqué par Johnson & Johnson pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

La Presse Canadienne

La décision est affichée sur le site web de Santé Canada et confirmée par voie d’un communiqué émis mercredi par le groupe Janssen Pharmaceutical, fabricant du vaccin Johnson & Johnson.

La compagnie explique que la décision d’approuver le vaccin à base de vecteurs viraux repose notamment sur des données scientifiques initiales qui ont montré qu’il était efficace à 85 % pour prévenir la progression vers une forme grave de la maladie et pour offrir une protection contre les hospitalisations et les décès causés par la COVID-19, 28 jours après la vaccination.

Janssen signale que le vaccin Johnson & Johnson contre la COVID-19 profite d’une technologie ayant également été utilisée pour mettre au point et fabriquer le schéma vaccinal contre le virus Ebola de Janssen ainsi que pour concevoir ses vaccins expérimentaux contre le virus Zika, le virus respiratoire syncytial (VRS) et le VIH.

Le vaccin à dose unique contre la COVID-19 de Johnson & Johnson peut être entreposé et distribué par les canaux standard. Le fabricant estime qu’il reste stable pendant deux ans lorsqu’il est entreposé à des températures allant de -25 °C à -15 °C, et jusqu’à six mois dans des conditions de réfrigération ordinaires, soit à des températures allant de 2 °C à 8 °C.

Mathai Mammen, chef mondial de la recherche et le développement chez Janssen, soutient qu’un vaccin qui prévient les formes graves de la maladie et qui protège contre les hospitalisations et les décès liés à la COVID-19 permettra d’alléger la pression exercée sur les systèmes de santé.