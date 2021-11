(Québec) Revirement majeur dans l’examen des causes de l’hécatombe dans les CHSLD lors de la première vague de la COVID-19. Il n’y a eu aucune directive ou initiative de Québec en janvier pour préparer ces établissements à une pandémie, contrairement à la version du gouvernement Legault présentée devant la coroner Géhane Kamel la semaine dernière.

Tommy Chouinard La Presse

C’est ce que révèle le rapport spécial de la protectrice du citoyen Marie Rinfret sur la gestion de la pandémie dans les CHLSD lors de la première vague, un document dévastateur déposé au Salon bleu mardi. La protectrice du citoyen est un chien de garde relevant de l’Assemblée nationale.

On a dit et répété que les CHSLD ont été dans l’angle mort des préparatifs, mais l’enquête de Marie Rinfret en fait une démonstration éloquente et inédite qui plonge le gouvernement dans l’embarras. Les CHSLD « n’ont été pris en compte par aucun scénario » en début d’année 2020.

C’est seulement à la mi-mars, au moment où Québec décrète un confinement, que les CHSLD font partie d’un plan. Or ils sont essentiellement sollicités pour accueillir des patients afin de libérer des lits d’hôpitaux, un transfert massif auquel ils n’étaient pas du tout préparés et qui a contribué à la crise.

« Ce n’est qu’à la deuxième semaine d’avril, avec la confirmation de la crise en CHSLD », en particulier l’hécatombe au CHSLD Herron, « que la ministre de la Santé et des Services sociaux (Danielle McCann, NDLR) et la ministre responsable des aînés (Marguerite Blais, NDLR) ont présenté des mesures renforcées de protection dans les milieux de vie », écrit la protectrice du citoyen. Elle dénonce une « sous-évaluation par les autorités de la vulnérabilité au virus des résidentes et résidents en CHSLD ».

« Durant les préparatifs à la pandémie, le ministère de la Santé et des Services sociaux n’a pas évalué à sa juste gravité le fait que le personnel en CHSLD était peu familier avec les bonnes pratiques en matière de prévention et de contrôle des infections lors d’une éclosion majeure. Prenant les lieux d’assaut, le virus n’a fait que confirmer cette méconnaissance aggravée par le manque d’équipement de protection individuelle et la vétusté des lieux », affirme-t-elle.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La protectrice du citoyen Marie Rinfret

Lors d’une présentation de ce rapport au parlement mardi, on a expliqué que la protectrice du citoyen ne fait pas de révisionnisme historique et qu’elle a tenu compte dans son enquête du caractère d’urgence présent au printemps 2020. Ses conclusions sont d’autant plus accablantes dans ce contexte.

La version du gouvernement sur ses préparatifs à la crise est contredite. Jeudi, lors de son passage devant la coroner Kamel qui enquête sur les morts de la COVID-19 dans les CHSLD, l’ex-ministre de la Santé Danielle McCann a soutenu qu’il avait été demandé dès janvier 2020 aux PDG des CISSS et des CIUSSS de préparer leurs plans de lutte contre la pandémie, y compris dans leurs CHSLD, en prévision de la venue de la COVID-19. Le sous-ministre à la Santé de l’époque, Yvan Gendron, avait lui aussi expliqué que le mot d’ordre de se préparer avait été transmis dès janvier. Ils ont ajouté que les PDG étaient responsables de préparer les CHSLD. Le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, avait tenu des propos allant dans le même sens.

Or la protectrice du citoyen démontre clairement que les CHSLD n’étaient pas du tout au centre des préoccupations à ce moment. Il n’y avait aucune directive et initiative de Québec les concernant en janvier 2020. À ce moment, les autorités de sécurité civile et le MSSS s’affairent à « une préparation axée sur le dépistage, la recherche d’EPI et la capacité du réseau de la santé à soigner, dans ses hôpitaux les usagères et les usagers atteints ». Québec a une conception « hospitalocentriste » dans ses préparatifs et son attention se tourne vers un scénario à l’italienne. Même si des éclosions surviennent dès la fin février et au début de mars dans des milieux d’hébergement pour aînés dans l’État de Washington et en Colombie-Britannique, « cela ne semble pas avoir influencé la stratégie du MSSS dans sa préparation à la pandémie ». Les CHSLD « n’ont été pris en compte par aucun scénario ».

« Le MSSS soutient que l’urgence d’agir explique cette omission. De l’avis du Protecteur du citoyen, l’oubli relève également d’une planification clinique en vase clos faite par les différentes directions, selon leur mode de fonctionnement habituel, et ce, malgré l’activation de comités liés à la sécurité civile. »

La Direction générale du MSSS responsable des CHSLD ne faisait pas partie du comité directeur clinique, le « war room » du Ministère, même début mars. Cette direction était par ailleurs d’avis que « les milieux de vie étaient habitués à faire face à des éclosions de grippe et de gastroentérite », malgré son manque d’expertise en la matière. Au même moment, dans son Plan actualisé contre la pandémie d’influenza, le MSSS n’avait « pas de mesures particulières relatives aux CHSLD ». Bref, « les CHSLD ont été placés à l’écart en termes de déploiement de mesures et d’outils pour renforcer leurs zones de faiblesse ».

« Il y avait une inquiétude pour les personnes âgées en CHSLD, mais les informations obtenues lors de l’enquête du Protecteur du citoyen ne démontrent aucune action concrète et spécifique de préparation des CHSLD sur le terrain avant la mi-mars 2020. »

À ce moment, Québec veut libérer des lits d’hôpitaux et demande aux CHSLD d’héberger des patients. Les admissions en CHSLD augmentent de 31 % par rapport à la situation normale. Quelque 1714 personnes sont admises en un mois, dont 865 en provenance des hôpitaux. Les CHSLD ne pouvaient tout simplement pas accueillir autant de personnes, notamment par manque de personnel et d’équipement. Québec n’a pas écouté les signaux d’alarme de « certains acteurs du réseau ». Et « ce n’est que le 11 avril, alors que la perte de contrôle en CHSLD acculait le MSSS au pied du mur, qu’ont cessé les nouvelles admissions », écrit la protectrice du citoyen. Québec présente aux établissements à la deuxième semaine d’avril les premières mesures de protection à appliquer dans les CHSLD. Il met en place un comité d’experts pour le guider. Or, « ces précautions s’avéraient tardives et insuffisantes pour plusieurs CHSLD ».

Fait préoccupant : « le Protecteur du citoyen retient de témoignages (d’acteurs à l’intérieur comme à l’extérieur du ministère) qu’une expertise externe au MSSS est, en temps normal, fréquemment sollicitée et pertinente lors de l’élaboration de politiques ou d’orientations en matière de santé et de services sociaux. Or, en contexte d’urgence, cette façon de faire n’a pas permis d’orienter des décisions cruciales en temps opportun, notamment en matière de gestion des risques pour les CHSLD alors qu’on parlait de l’émergence possible du virus. »

Le manque d’expertise s’est traduit dans des documents transmis aux établissements au sujet de la prévention et du contrôle des infections qui, « de nature générale, n’ont pas permis d’avoir un impact concret et opérationnel sur le terrain ».

On n’avait pas prévu les effets de l’absentéisme du personnel en raison de la propagation du virus. Les capacités de dépistage étaient limitées à la fin mars, « ce qui explique que le virus ait pu s’introduire dans plusieurs » CHSLD. Le manque d’équipements de protection et le mot d’ordre de « réduire au minimum » leur utilisation, « plutôt que de prendre des précautions supplémentaires », ont contribué à la crise. L’absence de gestionnaires dans chaque CHSLD a nui à la mise en application des directives.

« Considérant l’ampleur de la crise de la première vague et ses répercussions dramatiques qui ont marqué le Québec », la protectrice du citoyen émet 27 recommandations au ministère pour redresser la barre.

Elle propose aussi « l’instauration d’actes de commémoration annuelle des victimes de la COVID-19 et des personnes qui ont travaillé directement ou indirectement auprès d’elles afin de garder en mémoire ce qu’elles ont traversé dans les CHSLD durant la première vague de la pandémie, rappelant les pertes et les souffrances vécues par ces personnes durement éprouvées ».

Au printemps 2020, 5658 personnes sont mortes de la COVID-19, dont près de 4000 dans les CHSLD.

La protectrice du citoyen signale qu’elle a eu accès à une importante documentation pour mener son enquête. Elle a obtenu les fameux rapports d’inspection du MSSS dans les CHSLD qui défraient les manchettes en ce moment et qui étaient au centre de débats à l’enquête de la coroner Kamel la semaine dernière, a-t-on confirmé. Ils n’auraient donc pas été détruits ou « écrasés » dans le système informatique et, de toute évidence, il y avait des copies de sauvegarde.