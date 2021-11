Au moment où la prise de rendez-vous s’ouvre pour les 5-11 ans au Québec, la province rapporte mardi 699 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que cinq décès supplémentaires. Malgré une tendance à la hausse du côté des nouvelles infections, le nombre d’hospitalisations demeure stable.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Les 699 nouveaux cas portent en effet la moyenne quotidienne à 728. La tendance est ainsi à la hausse de 15 % sur une semaine.

Quant à eux, les cinq décès en plus portent à deux la moyenne quotidienne. La tendance est en légère baisse par rapport à la semaine dernière.

On observe par ailleurs une légère diminution d’une hospitalisation dans le réseau québécois, soit 16 nouvelles entrées et 17 sorties. Ce sont actuellement 203 patients qui demeurent hospitalisés en lien avec la COVID-19, dont 46 qui se trouvent toujours aux soins intensifs, un chiffre stable par rapport à la veille.

Côté vaccination, un peu plus de 5580 doses supplémentaires ont été administrées dans la journée de lundi, auxquelles s’ajoutent 426 vaccins donnés avant le 22 novembre qui n’avaient pas encore été comptabilisés. En incluant les citoyens vaccinés à l’extérieur du Québec, environ 13,7 millions de doses ont été données à des Québécois depuis le début de la pandémie.

Dimanche, les autorités ont réalisé 22 723 tests de dépistage, un chiffre relativement stable si on se fie à la moyenne hebdomadaire à ce chapitre.

Rappelons que depuis mardi matin, il est désormais possible pour les Québécois qui le désirent de prendre rendez-vous afin de faire vacciner leurs enfants âgés de 5 à 11 ans contre la COVID-19, sur la plateforme de Clic Santé. Les enfants constituent le dernier groupe non vacciné au sein de la population dans la province. Le lancement de cette nouvelle étape, rendue possible par l’autorisation de Santé Canada vendredi dernier, risque de relancer le nombre quotidien d’administrations de doses

Avec Pierre-André Normandin