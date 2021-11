(Ottawa) L’Agence de la santé publique du Canada assure qu’elle espère maintenir le nombre de doses gaspillées de vaccins contre la COVID-19 sous la barre des 5,0 % au pays.

Laura Osman La Presse Canadienne

Ce seuil représenterait 3,7 millions de doses sur les 73,7 millions de vaccins qui ont été distribués aux provinces et territoires, ont été utilisés par le gouvernement fédéral ou se trouvaient dans l’inventaire central des vaccins au 18 novembre.

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visent à réduire le plus possible le gaspillage de vaccins. L’Agence de la santé publique du Canada ne révèle pas le nombre total de doses qui ont été gaspillées à ce jour.

Mais un sondage mené par La Presse Canadienne auprès des gouvernements provinciaux montre qu’en moyenne, environ 2,6 % des doses distribuées ont été rejetées dans les provinces qui ont répondu à la demande d’information.

Le gouvernement fédéral prévient qu’à mesure que la demande de vaccins ralentit au pays, il pourrait y avoir plus de gaspillage, car de nouveaux flacons pourraient devoir être ouverts sans que toutes leurs doses soient ensuite utilisées.

Ottawa dit qu’il travaille avec les provinces et les territoires pour s’assurer que l’approvisionnement de nouveaux vaccins correspond à leurs besoins et il aide à faciliter le transfert de doses entre les provinces afin d’éviter de jeter des stocks.