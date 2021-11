Tout comme d’autres acteurs du gouvernement avant elle, l’ex-ministre de la Santé, Danielle McCann, a affirmé jeudi qu’il a été demandé dès janvier 2020 aux PDG des établissements de santé du Québec de préparer leurs plans de pandémie, et leurs CHSLD, en prévision de la venu de la COVID-19. Or, des procès-verbaux de réunions tenues en janvier et février ne font pas mention que le réseau a été mis sur un pied d’alerte si tôt, a exposé jeudi l’avocat Patrick Martin-Ménard, qui représente des familles de personnes décédées en CHSLD.

Ariane Lacoursière La Presse

La ministre McCann témoignait jeudi matin à l’enquête publique du coroner qui se penche sur les décès survenus en CHSLD durant la première vague de COVID-19. Comme le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, l’avait mentionné lundi, la ministre McCann a indiqué que Québec était conscient dès janvier que les personnes de 70 ans et plus, et surtout celles en CHSLD, seraient plus vulnérables au virus.

La coroner Géhane Kamel a dit que pourtant son « impression » est que « la préparation en CHSLD n’a pas été au rendez-vous ». « La préparation appartenait à qui ? », a demandé la coroner. « Aux PDG », a répondu Mme McCann.

Mercredi, le sous-ministre à la Santé de l’époque, Yvan Gendron, avait lui aussi expliqué que la responsabilité de préparer les CHSLD à la pandémie appartenait aux PDG des CISSS et des CIUSSS, et que le mot d’ordre de se préparer leur avait été transmis dès janvier.

« On sait que nos personnes âgées (70 ans et plus) et celles en CHSLD sont plus à risque. On le sait qu’il faut prendre des mesures pour les protéger. C’est ce qui était dit depuis janvier. Préparez les plans partout. […] Quand on dit préparer des plans, c’est prendre des actions aussi. Les PDG devaient mettre en branle le plan dès janvier », a dit la ministre McCann. Pour la ministre, les PDG devaient donc prévoir « tous les volets qui sont inclus dans le plan ». « Avoir des équipements dans les CHSLD. Avoir aussi du personnel », a-t-elle dit.

Pas de trace dans les procès-verbaux

Le 22 janvier 2020, un Comité de gestion du réseau, soit une instance qui regroupe notamment la ministre de la Santé, son sous-ministre et des représentants de tous les CISSS et CIUSSS de la province, a eu lieu. Mme McCann y participait, de même que le Dr Arruda et M. Gendron. Me Martin-Ménard a souligné que nulle part dans le procès-verbal de cette réunion on ne fait mention du fait que les établissements doivent mettre leurs plans de pandémie à jour. Ce n’est que dans le procès-verbal du 26 février 2020 qu’on peut lire que « étant donné la hausse du nombre de cas de personnes infectées par le coronavirus et la hausse du nombre de foyers à travers le monde, la sécurité civile et le MSSS seront dorénavant en mode préparatoire à une pandémie ».

Le procès-verbal du 9 mars 2020 du Comité de gestion du réseau mentionne aussi qu’on a décidé de « procéder à une mise à jour du plan de lutte à la pandémie élaboré pour le H1N1 et d’ajouter une annexe dédiée à la COVID-19 ».

Me Ménard a demandé à Mme McCann s’il se pouvait que finalement, les demandes de mises à jour des plans de pandémie n’aient pu être faites, non pas en janvier, mais bien plus tard. Mme McCann a affirmé que « de mémoire », elle se souvenait qu’il avait été demandé aux établissements de mettre à jour leurs plans dès janvier. Me Ménard est revenu à la charge à quelques reprises, soulevant une opposition de la procureure qui représente le ministère de la Santé.

La coroner Géhane Kamel a estimé qu’éclaircir cet aspect était important. Car « depuis plusieurs jours, on nous dit qu’on a demandé aux PDG de mettre leurs plans à jour » dès janvier. « Je veux bien que les PDG portent leurs responsabilités. En autant que la responsabilité ait été mentionnée aux PDG », a dit la coroner.

En fin de séance jeudi matin, les procureurs du ministère de la Santé ont déposé une lettre, datée du 28 janvier 2020, dans laquelle on rappelle à tous les « coordonnateurs de sécurité civile des établissements » de santé les « attentes ministérielles » à leur égard. Nulle part on ne leur demande spécifiquement de préparer leur plan de pandémie. On écrit toutefois qu’ils doivent « veiller à ce que l’information circule de façon fluide au sein de votre établissement ». On indique la boîte courriel du « canal de communication instauré par le MSSS pour l’opération ». On mentionne que cette boîte courriel « englobe généralement les convocations officielles du MSSS » et « la documentation de référence pour la conduite de l’opération et les mises à jour ».

La télémédecine pas pour les CHSLD

Quand elle a permis l’usage de la télémédecine en début de pandémie, la ministre de la Santé de l’époque, Danielle McCann, voulait surtout permettre aux médecins de première ligne de limiter leurs contacts avec la population. « Dans mon esprit, ce n’était pas pour les CHSLD », a dit Mme McCann jeudi matin .

Aujourd’hui ministre de l’Éducation supérieure, Mme McCann a dit qu’elle a eu une conversation « importante » avec le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le Dr Louis Godin, pour lui mentionner « que c’était essentiel que les médecins aillent en CHSLD ».

« On avait besoin de la présence d’un médecin en CHSLD pour savoir si on transférait ou non des personnes à l’hôpital », a expliqué Mme McCann. Celle-ci a rappelé que selon des données du ministère de la Santé, seulement 6,3 % des actes facturés en CHSLD durant la première vague ont été réalisés en télémédecine.

La coroner Géhane Kamel a mentionné que depuis le début de son enquête, « on est tombé dans le 6,3 % ». À l’exception du CHSLD Laflèche à Shawinigan, où les équipes médicales sont restées en place, les autres établissements auxquels la coroner s’est intéressée, dont le CHSLD Herron, ont plutôt vu leurs médecins quitter les lieux en mars 2020 et se tourner vers la télémédecine.

L’enquête du coroner se poursuit jeudi après midi avec le sous-ministre adjoint, Daniel Desharnais.