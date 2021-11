Au moment où les personnes de 75 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour obtenir leur dose de rappel, le Québec rapporte jeudi 720 nouveaux cas et deux décès supplémentaires. Les hospitalisations repartent par ailleurs à la hausse.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Les 720 nouveaux cas rapportés jeudi portent à 647 la moyenne quotidienne. La tendance est ainsi à la hausse de 7 % sur une semaine. Les non-vaccinés représentent toujours la majorité des nouveaux cas. Pour ce qui est des décès, les deux morts en plus portent à deux la moyenne quotidienne. La tendance est ainsi légèrement à la baisse. À ce jour, 11 550 personnes ont perdu la vie en raison de la pandémie actuelle.

Après une tendance à la baisse dans les derniers jours, le nombre d’hospitalisations a augmenté de 10 jeudi pour repasser au-dessus de la barre des 200. On y compte présentement 205 personnes hospitalisées en lien avec le virus, dont 46 qui se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une baisse d’un patient sur ce plan.

Dans de nouvelles modélisations rendues publiques jeudi, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) affirme néanmoins que « le nombre de nouvelles hospitalisations pourrait demeurer faible durant les prochaines semaines ». Autant dans le Grand Montréal que dans le reste du Québec, les taux d’occupation des lits réguliers et des lits aux soins intensifs devraient en effet « rester stables au cours des deux ou trois prochaines semaines », affirme l’organisme.

La situation continue toutefois à se dégrader au Nunavik. La région rapporte présentement 263 cas actifs, soit un taux de 1824 infections par 100 000 habitants, ce qui est nettement plus élevé que dans toutes les autres régions de la province. On compte plus de 6000 cas actifs actuellement à l’échelle du Québec.

Plus d’ouverture pour la dose de rappel

Côté vaccination, un peu plus de 11 000 doses ont été administrées dans la journée de mercredi, auxquelles s’ajoutent un millier d’entre elles données avant le 17 novembre qui n’avaient pas encore été comptabilisées. Jusqu’ici, 79,7 % des Québécois ont reçu au moins une dose de vaccin et environ 77,6 % d’entre eux sont adéquatement vaccinés.

Depuis le début de la journée, jeudi, les citoyens de 75 ans et plus peuvent par ailleurs prendre rendez-vous afin d’obtenir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19. Le critère important reste toutefois que leur dernière injonction remonte à au moins six mois, qui est le délai minimal fixé par les autorités entre la deuxième et la troisième dose.

À partir du 23 novembre prochain, ce sera au tour des personnes âgées entre 70 et 74 ans de pouvoir prendre rendez-vous. Éventuellement, les Québécois de 70 ans et plus pourraient recevoir une dose de rappel sans rendez-vous, en fonction de la région dans laquelle ils se trouvent, mais aucune date n’est encore connue.

Chez les plus jeunes, il semble que le vaccin de Pfizer-BioNTech devrait être autorisé incessamment pour les enfants de 5 à 11 ans, selon ce qu’a rapporté plus tôt le Toronto Star. Mardi, plus de 31 000 tests de dépistage ont été réalisés, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire.

Avec Pierre-André Normandin