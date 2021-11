Peu importe leur âge, les Québécois risquent beaucoup moins de mourir de la COVID-19 s’ils sont vaccinés que s’ils ne le sont pas, indiquent des données du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Ariane Lacoursière La Presse

Pierre-André Normandin La Presse

Entre le 18 octobre et le 15 novembre, 98 personnes sont mortes de la COVID-19 au Québec. Chez les 30 à 69 ans, le taux quotidien de décès par million d’habitants a été de 0,04 pour les personnes vaccinées, contre 1,7 pour les non-vaccinés. Chez les personnes de 70 à 79 ans, la province a enregistré un taux de 0,44 décès par million d’habitants pour les vaccinés, contre 23,7 pour les non-vaccinés.

Des 50 personnes de 80 ans et plus mortes durant cette période, 37 étaient vaccinées et 13, non vaccinées. Mais il ne faut pas pour autant conclure que les personnes vaccinées ont été moins bien protégées dans ce groupe d’âge, préviennent les experts. « Quand on compare des données, il faut comparer des pommes et des pommes », explique le Dr Donald Vinh, infectiologue au Centre universitaire de santé McGill.

Ce dernier explique que chez les personnes de plus de 80 ans, le taux de vaccination est très élevé (96,6 %). « À un certain moment, on atteint un taux de vaccination si élevé que la majorité des cas toucheront des personnes vaccinées », dit le Dr Vinh.

Et quand on prend le temps de calculer le taux de décès par million de personnes chez les 80 ans et plus, on constate qu’il atteint 3,35 chez les pleinement vaccinés et 33,4 chez les non-vaccinés.

[Les données démontrent que] les vaccins fonctionnent pour limiter le nombre de décès. Les proportions sont frappantes […] La raison d’être des vaccins continue de tenir la route. Benoit Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal

Malgré un variant plus transmissible et le fait que les premières doses de vaccin ont été administrées depuis un certain temps (les doses d’anticorps diminuent avec le temps), « encore aujourd’hui, les gens sont protégés contre les symptômes graves avec les vaccins », note M. Barbeau. Et ce constat tient même dans le groupe « plus à risque des 80 ans et plus », assure-t-il.

Pour le Dr Vinh, qui traite des patients atteints de la COVID-19 à l’hôpital, les données prouvent ce qu’il constate dans sa pratique sur le terrain : « Les gens les plus affectés actuellement par le virus sont les non-vaccinés. »

Le Dr Vinh précise que, « comme n’importe quel autre médicament, les vaccins ne fonctionnent pas à 100 % ». Mais il est évident que la vaccination « offre une excellente protection contre les hospitalisations et les décès ». En ce qui concerne la prévention de la transmission, l’effet des vaccins n’est « pas aussi dramatique ». « Mais il y a quand même un effet », dit-il.

517 nouveaux cas, 2 morts

La hausse du nombre de nouveaux cas de COVID-19 ralentit au Québec. La province a rapporté mardi 517 nouveaux cas, 2 décès supplémentaires et une légère baisse du nombre de personnes hospitalisées.

Les 517 nouveaux cas rapportés mardi portent à 632 la moyenne quotidienne calculée sur sept jours. La moyenne est 11 % plus élevée sur une semaine, mais la tendance haussière a ralenti ces derniers jours.

Les non-vaccinés continuent de représenter la majorité des nouveaux cas. Ce groupe rapporte en moyenne 402 nouveaux cas par jour, contre 212 chez les pleinement vaccinés. Leur taux d’infection est ainsi de 228 nouveaux cas par million de non-vaccinés, contre 32 par million chez les pleinement vaccinés.

Le Nunavik continue d’observer une tendance à la hausse. La région rapporte en moyenne 227 nouveaux cas par 100 000 habitants. Ce taux est nettement plus élevé que la région qui vient au deuxième rang parmi les plus touchées actuellement, l’Estrie, qui rapporte 15 cas par 100 000 habitants.

Les deux décès supplémentaires portent à trois la moyenne quotidienne. La tendance est ainsi en légère baisse par rapport à la semaine dernière.

Le nombre de personnes hospitalisées a légèrement diminué, pour s’établir à 200. Par contre, le nombre de patients aux soins intensifs a augmenté, à 47. La tendance sur une semaine est ainsi légèrement à la hausse.

La majorité des personnes devant être hospitalisées ne sont pas adéquatement vaccinées. On recense chaque jour en moyenne 8,6 hospitalisations de non-vaccinés, contre 5,3 chez les pleinement vaccinés. Quand on tient compte de leur poids dans la population, les non-vaccinés affichent un taux de 4,9 hospitalisations par million de personnes, contre 0,8 chez les pleinement vaccinés. À ce jour, 79,6 % des Québécois ont reçu au moins une dose de vaccin et 77,5 % sont pleinement vaccinés.