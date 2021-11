Le directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, a expliqué jeudi que plusieurs facteurs ont été considérés quand est venu le temps d’imposer des mesures de protection en début de pandémie.

Ariane Lacoursière La Presse

Témoignant à l’enquête publique du coroner sur les décès survenus en CHSLD au printemps 2020, le Dr Arruda a expliqué jeudi le « processus de gestion du risque » qui a guidé le ministère de la Santé dans ses recommandations. Il a d’emblée souligné que « il n’y a pas juste la science qui décide ». « Il y a des éléments environnementaux, sociaux, éthiques par rapport aux choix qu’on peut faire […] Il y a des éléments de faisabilité par rapport au contexte actuel […] C’est beau la théorie, mais il faut être capable de l’appliquer dans le terrain réel », a-t-il dit.

Plus tôt jeudi, le conseiller du Dr Arruda, le Dr Richard Massé, a expliqué que le risque de manquer de masques de procédure a été considéré par les autorités de santé publique dans leurs recommandations. « Au mois de mars, en terme de disponibilité de masques de procédure et de tests, on n’était pas dans une affaire illimitée », a dit le Dr Arruda.

Le principe de précaution

Le 18 mars 2020, le Dr Arruda a mandaté le Comité des infections nosocomiales du Québec (CINQ) pour effectuer une veille scientifique sur la COVID-19. La science évoluait à une vitesse extrême à cette époque. Ces avis guidait le Dr Arruda dans ses décisions.

Fin février, le CINQ avait émis un avis dans lequel on évoquait le fait que le virus pouvait possiblement se transmettre de façon aérienne et où on recommandait le port de protection en conséquence. Mais à la mi-mars, le CINQ affirmait plutôt que la maladie se transmettait essentiellement par gouttelettes. La coroner Géhane Kamel a expliqué que ce changement de cap, valable ou non, peut avoir « créé un doute » chez certains travailleurs.

Le Dr Arruda a rappelé que la science évoluait rapidement en début de pandémie. Le Dr Massé a expliqué que durant la première vague, les discussions avec le CINQ étaient quotidiennes et qu’il y avait « beaucoup d’aller-retour ». « Pas pour toucher du tout à l’autonomie professionnelle ou à l’expertise. Mais pour la comprendre comme il faut et dire c’est quoi l’impact de cette chose-là », a-t-il déclaré.

L’avocat Patrick Martin-Ménard, qui représente les familles de certains défunts, a demandé au Dr Massé si, puisque des doutes existaient en début de pandémie sur le mode de transmission de la maladie, le principe de précaution n’aurait pas dû être appliqué et le masque de procédure porté partout dans le réseau de la santé. Le Dr Massé a répondu que « le principe de précaution, on ne l’utilise pas comme étant blanc ou noir ». « Est-ce qu’on a les masques pour le faire auprès de tout le monde ? Il faut faire une gestion de risques », a-t-il dit. Pour lui, au-delà du principe de précaution, il y a le « principe de la réalité ».

Le Dr Massé a rappelé que jusqu’à la fin du mois de mars 2020, l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) considérait que le virus ne se transmettait principalement que par des personnes symptomatiques. Ce n’est qu’à la fin de mars que le risque de transmission par les personnes asymptomatiques a été confirmé. Le port généralisé du masque de procédure a été imposé en milieux de soins prolongés le 8 avril. Ce « virage » a été « conditionné en partie par la disponibilité des ressources ».

Les personnes âgées, une priorité

Avant d’entamer son témoignage jeudi, le Dr Arruda a offert ses condoléances aux familles des 5000 personnes décédées en CHSLD durant la première vague. Il a mentionné que les personnes âgées ont toujours été sa « priorité ». « C’est clair que les personnes âgées étaient les plus vulnérables », a-t-il dit. C’est d’ailleurs pour cette raison que les visites en CHSLD ont été rapidement limitées, a expliqué le Dr Arruda, car en mars, on craignait que les voyageurs ne ramènent la maladie.

Le Dr Massé a reconnu que les CHSLD n’avaient « pas le même niveau de préparation » à la pandémie que le milieu hospitalier. Mais pour lui, le réseau des CHSLD était en « faiblesse structurelle » au Québec.

Tant le Dr Arruda que le Dr Massé ont expliqué que plusieurs plans de préparation à une pandémie ont été rafraîchis et consultés dès janvier au Québec. Il a été beaucoup question du Plan québécois de lutte à une pandémie d’influenza, qui date de 2006. Dans ce plan, on peut lire que « En raison du volume et de la fréquence des voyages internationaux […] il semble réaliste de penser qu’une première vague d’infection sera observée au Canada dans les trois à quatre mois suivant l’émergence d’une nouvelle souche virale pandémique. ». On indique aussi que l’absentéisme du personnel du réseau de la santé pourrait atteindre 30 % en cas de pandémie.

« Tout est écrit dans ce plan », a noté la coroner Kamel. Celle-ci a demandé pourquoi le délestage du personnel de la santé n’avait pas été prévu plus longtemps à l’avance, sachant que la pénurie de personnel risquait d’arriver. Le Dr Arruda a expliqué que « notre société a un problème de main-d’œuvre inouï ». Mais pour lui, un seul facteur ne peut expliquer la crise que le Québec a vécu. « C’est un ensemble de facteurs », a-t-il dit. Le témoignage du Dr Arruda se poursuivra lundi.