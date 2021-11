(Ottawa) Ottawa évoque un retour progressif de ses fonctionnaires au bureau, mais n’offre pas d’objectifs plus précis à l’instar de Québec.

Catherine Lévesque La Presse Canadienne

De nouvelle directives de Santé Canada, mercredi, indiquent que le taux d’occupation des bâtiments fédéraux « peut être graduellement augmenté, potentiellement jusqu’à l’occupation complète, en fonction des besoins opérationnels, de l’utilisation appropriée des pratiques préventives en milieu de travail, de l’aménagement des bâtiments et des considérations locales de santé publique ».

Le ministère fédéral enjoint également aux responsables de s’assurer de maintenir « la souplesse nécessaire pour s’adapter en cas d’augmentation des taux de transmission ».

La présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a soutenu dans une déclaration qu’il n’y aura « pas d’approche unique » et que ce sera aux gestionnaires de veiller à la sécurité et au bien-être de leurs employés. Elle a dit s’attendre « à ce que les prochaines étapes au sein des organisations fédérales soient mises en place de manière progressive avec une mobilisation soutenue des employés ».

Jusqu’à maintenant, environ 95 % des fonctionnaires fédéraux ont dit être entièrement vaccinés et 98 % ont déclaré avoir reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, a-t-elle ajouté.

Malgré ces hauts taux de vaccination déclarés, force est de constater que le télétravail est là pour rester au sein de la fonction publique fédérale. « Je compte sur le leadership continu des ministères et des organismes pour intégrer de la souplesse dans leurs modèles de travail lorsque cela est possible et logique », a déclaré Mme Fortier par voie de communiqué.

Les consignes resteront cependant strictes pour ceux qui décideront de revenir au bureau. Santé Canada recommande de porter le masque à l’intérieur lorsque la distanciation physique ne peut être maintenue et encourage les différents départements à limiter le nombre de participants dans les réunions en personne et la durée de celles-ci.

Si les espaces communs comme les salles à manger et les cafétérias seront ouverts de nouveau, on continue d’encourager les fonctionnaires à limiter leurs interactions et à rester à deux mètres. « On doit encourager les employés à manger avec le moins de personnes possible », peut-on lire dans les directives de Santé Canada publiées mercredi.

Les employés de la fonction publique fédérale avaient jusqu’à la fin du mois d’octobre pour signer une attestation sur leur statut vaccinal. Selon les consignes du gouvernement, ceux qui n’étaient pas entièrement vaccinés avant le 15 novembre devaient être en congé sans solde et ceux qui avaient menti sur leur statut vaccinal pouvaient être démis de leurs fonctions.

Santé Canada conseille cependant de prévoir des accommodements pour les employés non vaccinés pour des raisons médicales ou les employés partiellement vaccinés qui attendent leur deuxième dose. Ceux-ci pourront effectuer des tests de dépistage rapide et devront porter le masque en tout temps à l’intérieur, même lorsque la distanciation physique est respectée.

En début de semaine, le gouvernement du Québec a annoncé que ses fonctionnaires retourneront au bureau de manière progressive et en mode hybrideà compter du 15 novembre. L’objectif est d’avoir l’ensemble du personnel au bureau, en présentiel, à raison d’un minimum de deux jourspar semaine d’ici le 28 janvier 2022.