COVID-19

Éclosion dans le Grand Nord

Une situation « pire qu’elle ne l’a jamais été » ailleurs au Québec

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 ne cesse d’augmenter et atteint 259 dans les communautés du Grand Nord québécois. Dimanche, 30 nouvelles personnes ont reçu un diagnostic positif de la maladie. La situation est « grave » et « pire qu’elle ne l’a jamais été dans n’importe quelle région du Québec depuis le début de la pandémie », indique la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) dans un communiqué.