Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 ne cesse d’augmenter et atteint 259 dans les communautés du Grand Nord québécois. Dimanche, 30 nouvelles personnes ont reçu un diagnostic positif de la maladie. La situation est « grave » et « pire qu’elle ne l’a jamais été dans n’importe quelle région du Québec depuis le début de la pandémie », indique la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) dans un communiqué.

Ariane Lacoursière La Presse

Le village de Salluit est le plus touché actuellement, avec 198 cas actifs pour une population de 1241 habitants. On compte cinq cas actifs à Ivujivik, quatre à Kangiqsujuaq, 29 à Kangirsuk et 18 à Kuujjuaq. Depuis dimanche, cinq cas actifs ont été confirmés à Akulivik, sur la côte de la Baie d’Hudson. La communauté a été placée au palier rouge. Les lieux publics non essentiels, comme les écoles, sont fermés. Un couvre-feu est aussi en vigueur de 22 h à 7 h.

Dans son communiqué, la RRSSSN rappelle que la COVID-19 « peut être n’importe où » et mentionne que la transmission « se produit ici, à l’intérieur de la région, au Nunavik. Pas du sud vers le Nunavik ».

Vigilance à Puvirnituq

Toutes les personnes étant allées au CLSC/Nursing de Puvirnituq le 3 novembre ou ayant consulté en physiothérapie le 4 novembre à Puvirnituq sont aussi invitées à se faire dépister de façon préventive. Cette communauté ne compte aucun cas confirmé actuellement.

Dans son communiqué, la Régie mentionne que « avoir un diagnostic de COVID-19 est stressant, et la communauté devrait se montrer solidaire envers les individus qui ont développé cette maladie et les supporter le plus possible dans leur isolement ».