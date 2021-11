Il s’agit du premier bilan quotidien de plus de 600 cas en Ontario depuis le 9 octobre.

(Toronto) L’Ontario a rapporté dimanche 636 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que deux décès liés à la maladie.

La Presse Canadienne

Il s’agit du premier bilan quotidien de plus de 600 cas dans la province depuis le 9 octobre.

La moyenne sur sept jours a affiché une hausse dans les derniers jours. Elle était en forte baisse depuis le début septembre, soit au sommet de la quatrième vague.

La ministre de la Santé Christine Elliott a indiqué que 388 personnes ayant reçu un diagnostic positif n’étaient pas adéquatement vaccinées ou avaient un statut vaccinal inconnu, tandis que 248 personnes ont été infectées malgré une vaccination complète.

Le nombre de patients aux soins intensifs s’est établi à 126, en baisse de deux par rapport à la veille. Les données concernant les hospitalisations ne sont cependant pas toutes mises à jour les fins de semaine.

Depuis samedi, plusieurs Ontariens qui font partie des groupes jugés plus à risque de souffrir de complications liées à la maladie ont accès à une dose de rappel du vaccin.

Ainsi, les personnes âgées de 70 ans et plus, les travailleurs de la santé et les fournisseurs de soins essentiels désignés dans les lieux de rassemblement peuvent recevoir une dose supplémentaire, tout comme les personnes ayant reçu deux doses du vaccin d’AstraZeneca ou une dose de celui de Johnson & Johnson.

Les adultes des Premières Nations, inuits et métis et les membres non autochtones de leur foyer peuvent aussi recevoir une nouvelle injection.