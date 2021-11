COVID-19

Avion et train

Les voyageurs de 12 ans auront quatre mois pour se faire vacciner

La vaccination obligatoire pour voyager en avion ou en train à partir du Canada, qui entre en vigueur ce samedi 30 octobre, s’appliquera seulement à partir de douze ans et quatre mois – et non à douze ans comme l’avait d’abord annoncé Ottawa. Par ailleurs, les résidents étrangers non vaccinés qui veulent quitter le pays en avion bénéficieront d’une période de grâce de quatre mois.