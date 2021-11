Fin du masque en classe au secondaire, retour de la danse et du karaoké

(Québec) Québec annonce la fin du port du masque en classe pour les élèves du secondaire, notamment en raison de la forte couverture vaccinale des 12 à 17 ans. Il sera aussi permis de danser et chanter dans les bars et la consigne du télétravail obligatoire prend fin dans les milieux de travail. Les nouveaux allègements entreront en vigueur le 15 novembre.

Fanny Lévesque La Presse

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a confirmé mardi que l’obligation du port de masque en classe dans les écoles secondaires de la province sera levée le 15 novembre. Le masque demeurera obligatoire dans les espaces communs et pendant le transport scolaire.

Pour l’heure, le port du masque en classe était obligatoire dans les régions jugées plus à risque par la Santé publique. Il l’est notamment à Montréal, dans Lanaudière, les Laurentides, Laval, Mauricie-et-Centre-du-Québec, en Montérégie, en Outaouais et dans certaines sous-régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent (La Matapédia).

Quelque 94,7 % des jeunes de 12 à 17 ans ont reçu une première dose de vaccin.

Par ailleurs, la Santé publique donne le feu vert à la réouverture des pistes de danse dans les bars et restaurants. Il sera aussi permis de participer à des activités de karaoké selon certaines consignes sanitaires. La personne qui chante devra porter un couvre-visage si elle ne peut se placer à une distance de deux mètres des musiciens. Le port du masque demeure obligatoire lors de la danse. Dans les restaurants, on abandonne aussi l’obligation de tenir un registre des clients.

Pour les rassemblements publics, les personnes pourront circuler sans devoir nécessairement être assignées à une seule place. La danse sera aussi permise.

Aussi, la consigne de télétravail obligatoire n’est plus.

Sports d’hiver et gyms

Dans les gyms, le port du couvre-visage est exigé lors des déplacements à l’intérieur. Il peut toutefois être retiré lors d’une activité physique intense. Dans ce cas, une distance de deux m doit être respectée. Le passeport vaccinal est nécessaire pour accéder à ces lieux.

Pour les activités sportives et récréatives hivernales extérieures, comme le ski de fond, le hockey, le passeport vaccinal n’est pas exigé. Il le sera par contre pour les activités requérant l’utilisation d’un remonte-pente comme le ski alpin et glisse. Les personnes devront porter un couvre-visage (le foulard et le cache-cou seront acceptés) dans les télécabines fermées, a-t-on indiqué mardi.

Tous les assouplissements annoncés entrent en vigueur le 15 novembre. Selon M. Dubé, il s’agit de mesures prudentes dans le contexte où l’évolution de la pandémie demeure sous contrôle.

Enfants : une première dose avant Noël

Le port du masque demeure obligatoire en classe pour les élèves du primaire puisque le groupe des 5 à 11 ans n’est toujours pas admissible à la vaccination. Selon les prévisions, une première dose de vaccin pourrait être offerte aux jeunes de 5 à 11 ans avant Noël, si Santé Canada donne son feu vert sous peu.

C’est l’objectif du gouvernement, a confirmé le directeur général de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie, Daniel Paré – aussi grand responsable de la campagne de vaccination au Québec. Québec n’a pas encore fixé de cible de vaccination pour ce groupe. On s’attend à ce que le taux soit un peu plus faible que chez les adolescents en raison du bas âge des petits, a indiqué le Dr Arruda.

Une campagne gouvernementale d’information sur la vaccination des enfants doit être lancée sous peu.