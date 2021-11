Environ 10 % des patients de CHSLD et de milieux d’hébergement pour aînés sont décédés durant la première vague de COVID-19 au Québec, au printemps 2020. Une véritable « hécatombe » qui s’explique notamment par le piètre état du réseau avant la pandémie et par la gestion de la crise par le gouvernement, selon Réjean Hébert, professeur à l’École de santé publique de l’Université de Montréal.

Pour M. Hébert, la pandémie a aussi révélé « l’âgisme systémique » qui sévit au Québec. « On a fait très peu de cas de ces milliers de morts chez les personnes âgées. On n’a pas vu de mouvement "Old Age Matter". On n’a pas vu de démission de ministre. On n’a pas vu de limogeage de directeur d’établissement. Même les wokes ne se sont pas insurgés pour critiquer cette hécatombe chez les personnes âgées. On est restés indifférents ».

M. Hébert est le premier témoin à être entendu lundi à l’enquête publique du coroner qui se penche sur les décès survenus en CHSLD et en résidences pour aînés durant la première vague de COVID-19. Il s’agit du dernier volet de la vaste enquête publique que mène la coroner Géhane Kamel.

Du 1er novembre au 3 décembre, la coroner Kamel entendra une série d’experts à Québec et à Shawinigan qui viendront l’éclairer sur « la gestion par les autorités ministérielles de la pandémie dans les milieux d’hébergement pour personnes aînées ou vulnérables ». Plusieurs intervenants viendront aussi présenter des recommandations.

Le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, le chef de l’Équipe des infections nosocomiales de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le Dr Jasmin Villeneuve, de même que les sous-ministres Nathalie Rosebush et la Dre Lucie Opatrny seront entre autres entendus.

Province la plus touchée

M. Hébert a rappelé lundi matin que le Québec a été de loin la province canadienne ayant présenté le plus fort taux de décès durant la première vague de COVID-19.

Taux de mortalité en institution d’hébergement entre le 1er mars et le 1er septembre 2020 Québec : 9,7 %

Ontario : 2,3 %

Canada : 1,6 %

Colombie-Britannique : 0,6 %

Espagne : 5,3 %

États-Unis : 2,3 %

Le Dr Hébert a rappelé que même avant la pandémie, les CHSLD « étaient négligés ». Avec la fusion des établissements de santé en 2015, les CHSLD ont été noyés dans d’immense CISSS et CIUSSS, dit le Dr Hébert. Le manque de personnel, dont d’infirmières et de médecins, était aussi déjà présent, note le Dr Hébert. Ce dernier a rappelé qu’au tout début de la crise, le gouvernement a décidé « de prioriser les hôpitaux » en « libérant des lits d’hôpitaux et en transférant ces patients-là en CHSLD, qui étaient déjà en pénurie de personnel ». Plusieurs des établissements sont vétustes. Et alors que la piètre ventilation des écoles a fait grand bruit, celle des CHSLD n’est pas nécessairement de meilleure qualité, bien que « peu de données » existent sur le sujet, dit le Dr Hébert.

Dans ses recommandations, le Dr Hébert plaide entre autres pour une « priorisation des soins à domicile ». Et pour une « réflexion sérieuse » sur la décentralisation du réseau de la santé. Le Dr Hébert croit aussi en l’imposition de normes fédérales, dont de ratio de personnel, dans les CHSLD. « Je pense qu’il faut contribuer à l’établissement de ces normes-là », dit-il.

Le Dr Hébert affirme qu’il est urgent que cesse l’âgisme systémique au Québec, notamment parce que la province sera parmi les sociétés les plus vieilles au monde dans dix ans. Le Dr Hébert a présenté les résultats d’un sondage mené en juin 2021 par les professeurs Robert Bernier et Stéphane Paquin, de l’ENAP, montrant que la moitié de la population québécoise est satisfaite du rôle du gouvernement dans la gestion des CHSLD. « Le sondage est assez éloquent sur la priorité qu’on met sur nos personnes âgées au Québec. Et moi, je suis particulièrement inquiète de ça », a commenté la coroner Kamel.

Après le Dr Hébert, l’audience se poursuit lundi avec le témoignage du Dr Quoc Dinh Nguyen, gériatre et épidémiologiste au centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).