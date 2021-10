Les exigences de vaccination canadiennes pour les passagers qui voyagent par vol aérien et par train s’appliqueront aux jeunes à partir de l’âge de 12 ans et quatre mois, a annoncé Transports Canada par communiqué vendredi midi.

Ariane Krol La Presse

Ottawa avait précédemment annoncé que l’exigence s’appliquerait à tout voyageur « âgé de 12 ans ou plus », ce qui ne donnait pas le temps aux jeunes de recevoir leur doses et leur preuve vaccinale dans les délais requis.

« Les exigences relatives à la vaccination s’appliqueront à tous les voyageurs âgés d’au moins 12 ans et quatre mois », indique le communiqué de Transports Canada.

Le nouveau ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, doit tenir une conférence de presse vers midi vendredi dans la zone des départs du Terminal 3 de l’aéroport Toronto-Pearson.

Ottawa avait déjà annoncé qu’à compter de ce samedi, 30 octobre, les voyageurs de 12 ans et plus devront être pleinement vaccinés pour prendre un vol (intérieur ou international) depuis un aéroport canadien, un train de VIA Rail et de Rocky Mountaineer, ou un navire de croisière en partance d’un port canadien pour un voyage de 24 heures ou plus.

Les exigences entrent en vigueur à compter de 3 h (heure avancée de l’Est) le 30 octobre.

Une période de transition avait cependant déjà été annoncée jusqu’au 29 novembre inclusivement, permettant aux voyageurs pas encore pleinement vaccinés de présenter une preuve de test de dépistage moléculaire effectuée dans les 72 heures précédentes pour pouvoir voyager.

« À compter du 30 novembre, un résultat négatif à un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 ne sera plus accepté comme solution de rechange à la vaccination », souligne Transports Canada.

Transport Canada avait aussi indiqué que « de très rares exceptions pour tenir compte de situations précises » seraient précisées « après consultation des intervenants ».