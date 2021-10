Dans les établissements publics et privés de niveau préscolaire, primaire et secondaire, 91 % du personnel a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 89 %, deux doses, selon le ministère de la Santé.

Québec confirme que la vaccination ne sera pas obligatoire pour le personnel scolaire.

Émilie Bilodeau La Presse

Le ministère de la Santé et des Services sociaux appuie sa décision sur la situation épidémiologique qui s’améliore au Québec, peut-on lire dans un communiqué publié mercredi matin. « Les conséquences de la COVID-19 chez les enfants sont plus faibles et les éclosions sont bien contrôlées en milieu scolaire », affirme le ministère à la suite d’une recommandation de la Santé publique.

Dans les établissements publics et privés de niveau préscolaire, primaire et secondaire, 91 % du personnel a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 89 %, deux doses, selon le ministère de la Santé. En prenant en compte des personnes qui ont reçu un diagnostic confirmé de COVID-19 et qui n’ont besoin que d’une seule dose, 90 % du personnel est adéquatement protégé (soit 194 475 personnes).

Dans les établissements de formation générale aux adultes et de formation professionnelle, 91 % du personnel a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 88 %, deux doses. En tenant compte des antécédents de COVID-19, 89 % du personnel est adéquatement protégé (soit 14 909 personnes.

Puis, dans les établissements de niveau collégial et universitaire, 92 % du personnel est adéquatement protégé contre la COVID-19 (soit 30 447 personnes).

Le ministère affirme que des campagnes de vaccination ont été organisées dans des écoles où les taux de vaccination n’étaient pas suffisamment élevés. Le réseau se prépare également à la vaccination prochaine des 5 à 11 ans, ajoute-t-il.

Bilan du jour

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 varie peu depuis une semaine. Dans les 24 dernières heures, le Québec a enregistré 478 nouveaux cas et quatre décès supplémentaires, portant à 412 la moyenne quotidienne calculée sur sept jours. La tendance demeure en baisse de 23 % sur une semaine.

Au total, 257 personnes sont hospitalisées à cause du virus, soit deux patients de plus que la veille. Parmi elles, 66 se trouvent aux soins intensifs, un chiffre stable par rapport à la veille.

